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Экономика и бизнес

Децентрализация полномочий: бюджет 8 районов Алматы вырос в 6 раз к 2022 году и составил 293,6 млрд тенге

бюджет 8 районов Алматы вырос в 6 раз к 2022 году и составил 293, 6 млрд тенге, фото - Новости Zakon.kz от 18.12.2024 12:46 Фото: пресс-служба акимата Алматы
С учетом децентрализации функций бюджет 8 районов Алматы утвержден в сумме 295 млрд тенге с ростом в 6 раз к 2022 году. Об этом в ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций сообщил аким мегаполиса Ерболат Досаев.

По словам акима, проведенная в апреле 2023 года децентрализация полномочий на районный уровень повысила эффективность работы и ответственность районных акимов в оперативном решении наиболее актуальных вопросов и проблем наших горожан.

Децентрализация полномочий: бюджет 8 районов Алматы вырос в 6 раз к 2022 году и составил 293, 6 млрд тенге, фото - Новости Zakon.kz от 18.12.2024 12:46

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Напомним, что децентрализация государственного управления осуществлена в 2023 году.

Так, с 1 апреля 2023 года на первом этапе с городского на районный уровень переданы 15 функций: текущий ремонт дорог, строительство и модернизация инженерных сетей, оказание поддержки социально уязвимых категорий населения, подушевое финансирование дополнительного и дошкольного образования и другое.

Данный шаг значительно улучшил эффективность работы районных акиматов и ускорил решение важных вопросов горожан за счет делегирования полномочий и усиления ответственности.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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