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Общество

Ерболат Досаев: По просьбам жителей Алматы реализовано 938 проектов по программе бюджет народного участия

Ерболат Досаев: По просьбам жителей Алматы реализовано 938 проектов по программе бюджет народного участия, фото - Новости Zakon.kz от 18.12.2024 13:09 Фото: Адиль Садыков
За 2022-2024 годы по просьбам жителей Алматы реализовано 938 проектов на общую сумму 39,1 млрд тенге. Об этом на брифинге в СЦК сообщил аким города Ерболат Досаев.

По его словам, все эти проекты реализованы по программе "Бюджет народного участия" (БНУ), в которой горожане активно участвуют и предлагают свои идеи для улучшения Алматы.

"Мы определили ежегодный лимит на реализацию проектов в рамках БНУ на уровне 17 млрд тенге. Также впервые для содержания ранее реализованных проектов БНУ выделяется до 200 млн тенге на каждый район", – сказал Ерболат Досаев.

В рамках программы из заброшенных территорий города создаются новые пешеходные и набережные зоны, скверы, детские площадки и благоустроенные дворы.

Ерболат Досаев: По просьбам жителей Алматы реализовано 938 проектов на 39 млрд тенге, фото - Новости Zakon.kz от 18.12.2024 13:09

Фото: Адиль Садыков

Напомним, что с 2022 года финансирование программы "Бюджет народного участия" увеличилось в 2,6 раза, количество поданных проектов возросло в 5,7 раза, что подчеркивает высокую вовлеченность граждан и эффективность программы, как инструмента для развития города.

Ерболат Досаев: По просьбам жителей Алматы реализовано 938 проектов по программе бюджет народного участия, фото - Новости Zakon.kz от 18.12.2024 13:09

Фото: Адиль Садыков

В 2024 году в рамках "Бюджета народного участия" районные акиматы реализовали 364 проекта. На следующий год также запланирована реализация более 300 проектов по благоустройству Алматы на сумму 17 млрд тенге. Больше всего проектов будет реализовано в Алатауском (50) и Алмалинском (45) районах. С перечнем проектов, допущенных к реализации, можно ознакомиться на budget.open-almaty.kz.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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