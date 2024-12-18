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Экономика и бизнес

Розничная торговля выросла в Казахстане по сравнению с прошлым годом

Госзакупки, государственные закупки, государственный бюджет, деньги, торговля, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 18.12.2024 15:32 Фото: freepik
Объем розничной торговли за одиннадцать месяцев 2024 года превысил 19 млрд тенге. Насколько увеличились показатели сектора в текущем году, в материале Zakon.kz.

Объем розничной торговли за январь-ноябрь 2024 года составил 19 486 млрд тенге, что на 9,3% больше уровня соответствующего периода прошлого года, сообщается в сборнике "Социально-экономическое развитие Республики Казахстан" за ноябрь.

Согласно публикации, розничная реализация товаров торгующими предприятиями увеличилась на 4,3%, индивидуальными предпринимателями, в том числе торгующими на рынках, увеличилась на 19,8% по сравнению с январем-ноябрем 2023 года.

При этом на 1 декабря объем товарных запасов торговых предприятий в розничной торговле составил 1722,9 млрд тенге, в днях торговли – 67 дней. Доля продовольственных товаров в общем объеме розничной торговли составляет 32,4%, непродовольственных товаров – 67,6%.

По объему розничной торговли лидируют города Алматы и Астана, и Карагандинская область.

торговля, розничная торговля, регионы, статистика, фото - Новости Zakon.kz от 18.12.2024 15:32

Фото: Бюро нацстатистики РК

Объем реализации продовольственных товаров по сравнению с январем-ноябрем 2023 года увеличился на 9%, непродовольственных товаров – на 9,4%.

Оптовая торговля за рассматриваемый период составила 41 222 млрд тенге, что на 7,6% больше уровня соответствующего периода прошлого года. Причем в структуре оптового товарооборота преобладают непродовольственные товары и продукция производственно-технического назначения (82%).

К слову, внешнеторговый оборот в январе-октябре 2024 года составил 116,9 млрд долларов, или на 1,5% больше, чем за аналогичный период 2023 года. В том числе экспорт – 68,5 млрд долларов, импорт – 48,4 млрд долларов. При этом импорт уменьшился на 3,3%.

торговля, динамика, РК, экспорт, импорт, фото - Новости Zakon.kz от 18.12.2024 15:32

Фото: Бюро нацстатистики РК

Экспорт со странами ЕАЭС составил 8704,2 млн долларов, или на 8,9% меньше, чем в январе-октябре 2023 года, импорт – 15 376 млн долларов США, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличился на 3,9%.

Ранее мы рассказывали, как изменились доходы и зарплаты населения в 2024 году.

Ольга Кудряшова
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