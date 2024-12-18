Как изменились доходы и зарплаты населения в 2024 году

В Бюро нацстатистики подсчитали, насколько изменились доходы и зарплаты населения на ноябрь 2024 года и как различается уровень доходов в зависимости от региона и вида деятельности. Подробнее – в материале Zakon.kz.

Бюро национальной статистики опубликовало результаты социально-экономического развития РК на ноябрь. Согласно предварительным данным, среднедушевые номинальные денежные доходы населения составили 206 887 тенге (по оценкам на октябрь). Это на 2% выше, чем в октябре 2023 года. При этом реальные денежные доходы за указанный период снизились на 6%.

Фото: Бюро нацстатистики РК

Среднемесячная номинальная заработная плата составила 390 328 тенге без учета работников малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью. При этом медианная заработная плата по оценке Бюро составила 269 378 тенге. В разрезе регионов номинальные зарплаты существенно отличаются.

Так, самая низкая среднемесячная зарплата по итогам третьего квартала сложилась в Туркестанской области – 266 590 тенге, наиболее высокая – в Атырауской области – 630 894 тенге. Примечательно, что по сравнению с третьим кварталом прошлого года индекс реальной заработной платы в Атырауской области снизился, как видно на таблице ниже.

Фото: Бюро нацстатистики РК

В разрезе секторов наиболее высокие номинальные зарплаты в профессиональной, научной и технической деятельности – более 593 тыс. тенге – в сфере информации и связи – свыше 673 тыс. тенге, и в области финансовой и страховой деятельности более 831 тыс. тенге.

Добавим, что в документе также указано, что за второй квартал 2024 года задолженность по оплате труда на предприятиях республики составила 458 млрд тенге и увеличилась по сравнению с соответствующим периодом 2023 года на 14,8%, при этом просроченная задолженность сложилась в сумме около 47,7 млн тенге.

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