В Алматы построят новый стадион

Новый футбольный стадион международного уровня построят в Алматы. Аким города Дархан Сатыбалды уже ознакомился с проектом. Детали будущего строительства озвучили Zakon.kz в пресс-службе акимата.

Так, по информации проектировщиков, стадион будет рассчитан на 35 тыс. зрителей и соответствовать требованиям UEFA категории 4.

Также проектом предусмотрены тренировочные базы, зоны отдыха для болельщиков, современная система безопасности, а также благоустройство прилегающей территории.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Новый стадион планируется построить между Кульджинским и Талгарским трактами.

"Территория площадью почти 15 га, где будет реализован проект, станет важным транспортно-логистическим узлом города, что позволит эффективно интегрировать арену в городскую инфраструктуру. Подобное решение соответствует мировому опыту, когда крупные спортивные объекты возводятся рядом с транспортными хабами для удобства зрителей и гостей". Пресс-служба акимата Алматы

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Аким Алматы Дархан Сатыбалды заявил, что необходимо ускорить работу.

"В 2026 году необходимо начать строительно-монтажные работы. В будущем на этом месте планируется строительство станции метро и размещение логистического хаба Алматы". Дархан Сатыбалды

Он также отметил, что Центральный стадион, построенный более 65 лет назад, будет сохранен и модернизирован с учетом сохранения легкоатлетической инфраструктуры, чтобы и дальше оставаться частью спортивной истории Алматы.

В столице также появится новый стадион. Еще в июне сообщалось, что за счет возвращенных активов возводится новый современный стадион им. К. Мунайтпасова.