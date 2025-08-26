В Алматы построят новый стадион
Так, по информации проектировщиков, стадион будет рассчитан на 35 тыс. зрителей и соответствовать требованиям UEFA категории 4.
Также проектом предусмотрены тренировочные базы, зоны отдыха для болельщиков, современная система безопасности, а также благоустройство прилегающей территории.
Фото: пресс-служба акимата Алматы
Новый стадион планируется построить между Кульджинским и Талгарским трактами.
"Территория площадью почти 15 га, где будет реализован проект, станет важным транспортно-логистическим узлом города, что позволит эффективно интегрировать арену в городскую инфраструктуру. Подобное решение соответствует мировому опыту, когда крупные спортивные объекты возводятся рядом с транспортными хабами для удобства зрителей и гостей".Пресс-служба акимата Алматы
Фото: пресс-служба акимата Алматы
Аким Алматы Дархан Сатыбалды заявил, что необходимо ускорить работу.
"В 2026 году необходимо начать строительно-монтажные работы. В будущем на этом месте планируется строительство станции метро и размещение логистического хаба Алматы".Дархан Сатыбалды
Он также отметил, что Центральный стадион, построенный более 65 лет назад, будет сохранен и модернизирован с учетом сохранения легкоатлетической инфраструктуры, чтобы и дальше оставаться частью спортивной истории Алматы.
В столице также появится новый стадион. Еще в июне сообщалось, что за счет возвращенных активов возводится новый современный стадион им. К. Мунайтпасова.