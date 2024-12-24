Маркировка товаров в Казахстане: факты и мифы

Дискуссии вокруг маркировки товаров в Казахстане порождают множество мифов и спекуляций, включая обвинения в подлоге, ненужной нагрузке на бизнес и сомнения в прозрачности процесса.

Важно расставить все точки над "i" и рассмотреть факты, которые подтверждают значимость этого проекта для страны.

Прозрачность процесса

Система маркировки была разработана в рамках государственной стратегии по борьбе с теневой экономикой. Все этапы внедрения проходили с участием государственных органов, предпринимательского сообщества и экспертов. Проект основывается на чёткой законодательной базе и соответствует национальным приоритетам.

Более того, любые решения, связанные с внедрением маркировки, обсуждались на открытых заседаниях и форумах, где была подчеркнута важность маркировки для защиты прав потребителей и развития экономики.

"Система маркировки в Казахстане уже демонстрирует результаты в таких секторах, как табачная продукция, обувь, фармпрепараты. Мы движемся в правильном направлении и стараемся увеличить эту группу товаров", – отмечает первый вице-министр торговли и интеграции Республики Казахстан Айжан Бижанова.

Бремя для бизнеса или поддержка?

Критика, что маркировка наносит ущерб бизнесу, не подтверждается фактами. Напротив, система позволяет создать равные условия для всех участников рынка, устраняя недобросовестную конкуренцию. Более 50 тыс. участников рынка уже подключились к системе, включая производителей и ритейлеров. Это не только упрощает работу бизнеса, но и повышает его прозрачность, открывая новые возможности для внутреннего и внешнего рынков.

С момента запуска системы поступления НДС и акцизов значительно выросли. Например, в категории обуви налоговые поступления увеличились в 3,4 раза, что является доказательством положительного эффекта на экономику.

Защита потребителей и борьба с контрафактом

Один из ключевых аргументов в пользу маркировки – это защита здоровья и прав потребителей. Благодаря уникальным кодам можно отследить путь любого товара от производства до конечного потребителя, исключая попадание подделок на рынок. За последние годы только контрафактной табачной продукции было изъято на сумму 15 млрд тенге, что предотвращает угрозы для здоровья граждан.

Утверждения о том, что маркировка – это "вмешательство в дела бизнеса", игнорируют реальность: контрафактная продукция и теневая экономика как раз и создают неравные условия для бизнеса, подрывая его доверие и стабильность.

"Согласно прогнозам, к 2030 году объем мировой торговли контрафактными товарами может достичь 1,79 трлн долларов, что на 75% больше, чем в 2023 году, и в 3,6 раза превысит прогнозируемый рост мировой экономики за тот же период. Этот сектор теневой экономики больше всего оказывает негативный эффект на доходы от налогообложения, порождает и подпитывает преступность", – подчеркивает министр юстиции Республики Казахстан Азамат Ескараев.

Ответ на спекуляции о лоббировании

Обвинения в "корпоративных интересах" и лоббировании также беспочвенны. Маркировка – это часть государственной политики, направленной на развитие экономики и обеспечение социальной справедливости. Этот проект поддерживается международной практикой, где такие меры давно стали стандартом.

Многие развитые страны, такие как США, Китай, страны ЕС, Бразилия и Турция, уже давно внедрили или активно развивают проекты маркировки и прослеживания (track&trace) на государственном уровне. Например, в Турции действует система ITS (Ilac Takip Sistemi), которая охватывает фармацевтическую продукцию.

Перспективы и выгоды

Система маркировки товаров – это шаг в будущее. К 2030 году благодаря маркировке будет легализовано товаров на сумму более 198 млрд тенге. Эти средства пойдут на развитие социальной инфраструктуры, здравоохранения и образования, улучшая жизнь каждого гражданина Казахстана.

Маркировка позволяет строить экономику, основанную на доверии, прозрачности и равных возможностях. Этот проект – не просто инструмент, а основа для устойчивого развития Казахстана.

Мифы и необоснованные обвинения не должны отвлекать нас от реальных достижений. Маркировка товаров – это важный и эффективный инструмент, который уже показывает свою пользу для экономики, бизнеса и общества. Это проект, которым Казахстан может по праву гордиться.