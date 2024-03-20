Изнасилование школьницы в Туркестанской области: студента осудили на два года

Студенту, который неоднократно насиловал ученицу седьмого класса в Сайрамском районе, вынесли приговор, сообщает корреспондент Zakon.kz. Дело несколько месяцев рассматривали в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Туркестанской области.

Шокирующие подробности инцидента рассказала сторона защиты. По словам адвоката потерпевшей, ученик 11 класса на протяжении нескольких месяцев насиловал школьницу – экспертиза установила семь фактов. Запуганная 14-летняя девочка никому не рассказывала о произошедшем, так как насильник угрожал наложить на себя руки и оставить предсмертную записку, где укажет, что в его смерти виновата она и ее семья.



"Данному мальчику понравилась эта девочка, он узнал ее номер, начал ей названивать, она ему не отвечала. Они вместе возвращались из школы на одном автобусе и познакомились. После этого он приглашает ее к себе домой, где совершает первый половой акт путем угрозы, что если она не согласится, то он вскроет себе вены", – сообщила подробности корреспонденту Zakon.kz адвокат пострадавшей Гулайхан Турсыманова.

Спустя некоторое время подсудимый совершил еще несколько половых актов с девочкой, угрожая при этом, что если она не будет с ним общаться, то он повесится, и в этом будет виновата ее семья.

Очевидцами последнего инцидента стали родители школьницы. Они и вызвали тогда полицию, заявив, что в их дом проник неизвестный человек.

Во время следствия факт изнасилования подтвердился, и дело поступило в суд по статье "Изнасилование несовершеннолетней".

"Когда дело поступает в суд, мама подсудимого приходит к потерпевшей стороне и говорит, что оплатит адвоката, а также моральную и материальную компенсацию, но для этого нужно поменять показания. Причем подозреваемый свою вину не признавал и на следствии, и на суде", – рассказывает адвокат.

В ходе процесса, как уверяет адвокат пострадавшей стороны, дело неожиданно переквалифицировали. Насильник проведет в колонии всего два года. Несмотря на то, что вина подсудимого доказана, и прокурор запрашивал 7,5 года колонии, судья втрое снизил ему тюремный срок.

"Решением суда подсудимому переквалифицировали статью на "Половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста", признав его виновным по данной статье. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года. Наказание осужденный будет отбывать в учреждении минимальной безопасности уголовно-исполнительной системы", – прокомментировали приговор в пресс-службе суда Туркестанской области редакции Zakon.kz.

Приговором пострадавшая сторона осталась недовольна, они планируют обжаловать решение представителей Фемиды.

Об этом случае стало известно 11 октября 2023 года. Тогда родители девочки сообщили, что пытаются добиться справедливости, однако, по их словам, следствие по этому делу тянулось несколько месяцев, а обвиняемый оставался на свободе.

В октябре 2023 года произошел похожий инцидент в Туркестанской области. 14-летняя школьница заявила о групповом изнасиловании в селе Казахстан Толебийского района. Девочка рассказала, что ее не только насиловали, но и били, а происходящий кошмар снимали на камеру.