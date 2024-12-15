#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-6°
$
522.49
547.88
5.06
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-6°
$
522.49
547.88
5.06
События

Более 200 грузовиков пришлось сопровождать полицейским в Туркестанской области

помощь полицейских, фото - Новости Zakon.kz от 16.12.2024 01:02 Фото: polisia.kz
В Туркестанской области из-за резкого похолодания и сильного снегопада возникли сложности с движением транспорта, что создало значительные неудобства для водителей, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники полиции работают в усиленном режиме, чтобы предотвратить происшествия и оказать помощь тем, кто застрял на дороге.

"За последние 12 часов полицейские помогли более 200 грузовым автомобилям и обеспечили безопасное передвижение на дороге", – рассказали в пресс-службе МВД РК.

Ранее сообщалось, что в снежные заносы попали автомобили в Жетысуской области.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Поделиться новостью
Читайте также
Важное предупреждение опубликовал акимат Алматы
События
22:50, 15 декабря 2024
Важное предупреждение опубликовал акимат Алматы
"КазАвтоЖол" предупредил о ситуации на дорогах в трех областях Казахстана
События
21:53, 15 декабря 2024
"КазАвтоЖол" предупредил о ситуации на дорогах в трех областях Казахстана
В Алматы снегопад: пассажиров предупредили о задержках авиарейсов
События
20:55, 15 декабря 2024
В Алматы снегопад: пассажиров предупредили о задержках авиарейсов
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: