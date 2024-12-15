Более 200 грузовиков пришлось сопровождать полицейским в Туркестанской области

В Туркестанской области из-за резкого похолодания и сильного снегопада возникли сложности с движением транспорта, что создало значительные неудобства для водителей, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники полиции работают в усиленном режиме, чтобы предотвратить происшествия и оказать помощь тем, кто застрял на дороге.

"За последние 12 часов полицейские помогли более 200 грузовым автомобилям и обеспечили безопасное передвижение на дороге", – рассказали в пресс-службе МВД РК.

Ранее сообщалось, что в снежные заносы попали автомобили в Жетысуской области.