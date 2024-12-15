Более 200 грузовиков пришлось сопровождать полицейским в Туркестанской области
Фото: polisia.kz
В Туркестанской области из-за резкого похолодания и сильного снегопада возникли сложности с движением транспорта, что создало значительные неудобства для водителей, сообщает Zakon.kz.
Сотрудники полиции работают в усиленном режиме, чтобы предотвратить происшествия и оказать помощь тем, кто застрял на дороге.
"За последние 12 часов полицейские помогли более 200 грузовым автомобилям и обеспечили безопасное передвижение на дороге", – рассказали в пресс-службе МВД РК.
Ранее сообщалось, что в снежные заносы попали автомобили в Жетысуской области.
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