Где в Казахстане построят мультимодальные склады для развития электронной торговли

Председатель правления АО "Казпочта" Асель Жанасова 14 января 2025 года на заседании правительства сообщила, что для обеспечения роста электронной торговли в республике развивается сеть современных складских комплексов, сообщает Zakon.kz.

Она отметила, что совместно с международными партнерами планируется построить мультимодальные склады в Алматы, Актобе, Алматинской и Туркестанской областях общей площадью более 85 тыс. кв. м.

"Объем инвестиций составит порядка 100 млн долларов. Эта инфраструктура станет основой как для внутреннего рынка, так и для развития трансграничной торговли", – подчеркнула Асель Жанасова.

Она считает, что стремительный рост электронной коммерции открывает для Казахстана уникальное окно возможностей и способствует развитию предпринимательства в регионах и усилению позиций Казахстана как логистического хаба Центральной Азии.

"Здесь ключевая роль "Казпочты" – обеспечить надежную инфраструктуру для рынка электронной торговли", – подчеркнула Асель Жанасова.

Спикер добавила, что к 2029 году количество посылок на человека достигнет уровня развитых стран – 27 посылок в год против текущих пяти. Это будет способствовать росту как локальных игроков, так и трансграничной торговли, доля которой достигнет 19%.

Ранее премьер-министр поручил министерствам цифровизации и торговли разработать в месячный срок план развития национального почтового оператора.