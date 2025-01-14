Казахстан готов перенять опыт зарубежных стран в сфере электронной торговли

Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев на заседании правительства 14 января 2025 года рассказал, какие изменения предлагается ввести в сфере электронной торговли, сообщает Zakon.kz.

Арман Шаккалиев отметил, что с развитием трансграничной онлайн-торговли растет количество жалоб потребителей на зарубежные маркетплейсы. Проблемы, по его словам, возникают из-за того, что иностранные маркетплейсы и продавцы находятся вне юрисдикции Казахстана. Это создает риски для потребителей, которые не могут полноценно защитить свои права.

"Ввиду значительных расстояний между странами, выполнение требований по возврату или обмену товаров зачастую становится невозможным. Кроме того, товары, приобретаемые через иностранные интернет-магазины, не проходят процедуру сертификации, что ставит под угрозу безопасность и качество продукции", – добавил министр, указав на необходимость законодательного регулирования данных вопросов.

Глава Минторговли озвучил итоги анализа законодательной базы зарубежных стран.

"Международный опыт демонстрирует применение комплексных подходов. Это включает как требование к самим платформам, так и к продукции, предлагая всестороннее регулирование для обеспечения безопасной и прозрачной коммерческой среды. Хочу обратить ваше внимание, что принимаются "жесткие" нормы в сфере налогового законодательства, за нарушение авторского права, представленный некачественный и небезопасный товар. Особое внимание уделяется вопросам защиты прав потребителей и защиты персональных данных", – подчеркнул министр.

В этой связи профильным ведомством предлагаются следующие подходы к регулированию и развитию электронной торговли:

защита прав наших потребителей и персональных данных;

безопасность и качество товаров;

добросовестная конкуренция, создания равных условий для отечественных и иностранных маркетплейсов.

Для их реализации предлагается следующее:

введение обязательных условий для работы иностранных платформ, не ниже чем для отечественных, в части соблюдения требований по безопасности товаров, борьбы с контрафактом, защите прав потребителей, хранению и защите личных данных. Налоговая и таможенная прозрачность;

по опыту ЕС предлагается внедрение электронной платформы для регистрации иностранных интернет-платформ и магазинов.

Для поддержки развития отечественного Е-СОМ предлагается:

упрощение процедур таможенного оформления и оптимизация нефискальных сборов при импорте;

введение специальных налоговых режимов для субъектов электронной торговли, оптимизация налогового администрирования;

развитие складской и логистической инфраструктуры.

"Предлагаемые подходы и меры будут реализованы через совершенствование законодательства в сфере электронной торговли, включая налоговое законодательство, защиты прав потребителей, информационной безопасности. Развитие электронной торговли в Казахстане – это не только важный фактор экономического роста, но и необходимый шаг для дальнейшей цифровой трансформации торговли и интеграции страны в мировую цифровую экономику", – резюмировал Арман Шаккалиев.

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