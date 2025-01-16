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Финансы

Рост цен продолжается: какие продукты и товары больше подорожали в декабре

инфляция, цены, рост, динамика, фото - Новости Zakon.kz от 16.01.2025 12:51 Фото: Freepik
В декабре 2024 года инфляция в годовом выражении ускорилась до 8,6%. Цены на какие товары и услуги продемонстрировали наиболее заметный рост, в материале Zakon.kz.

В декабре 2024 года годовой темп роста цен на продовольственные товары ускорился до 5,5%. Основной вклад в инфляцию внесли цены на фрукты и овощи, а также масла и жиры. В то же время продолжающееся замедление годовой инфляции на хлебобулочные изделия и крупы, фрукты и яйца оказалось основным фактором дезинфляционного влияния, говорится в обзоре Нацбанка по инфляционным тенденциям.

Фото: Национальный банк РК

В Нацбанке уточнили, что в декабре 2024 года рост цен на продовольственные товары в месячном выражении остался на уровне предыдущего месяца и составил 1,1%. При этом месячные темпы роста цен на овощи, масла и жиры замедлились по сравнению с предыдущим месяцем. Однако более высокие темпы роста цен на другие продукты питания в декабре 2024 года нивелировали этот эффект. В результате этих разнонаправленных тенденций месячная продовольственная инфляция осталась на прежнем уровне.

"Несмотря на замедление, наибольший вклад в месячную продовольственную инфляцию по-прежнему вносят овощи, рост цен на которые в декабре 2024 года достиг 8,7% (ноябрь 2024 года – 11,3%). Основными драйверами удорожания овощей стали огурцы, цены на которые выросли на 31,3%, и помидоры, подорожавшие на 13,2%". Нацбанк РК

Увеличение цен может быть связано с продолжающимся ростом цен производителей в сельском хозяйстве, говорится в обзоре.

Также отмечается месячный рост цен на цветную капусту (11,8%), перец сладкий (10,4%), картофель (6,6%), чеснок (5,4%), капусту белокочанную (5,1%) и лук (2,6%). Аналитики отметили, что рынки картофеля и лука испытывают значительное ценовое давление ввиду уменьшения объемов производства, а также ряда факторов, таких как рост издержек и ограниченность запасов.

Дополнительное давление на продовольственную инфляцию оказал продолжающийся пятый месяц рост цен на масла и жиры, который в декабре 2024 года составил 1,9%. Рост цен зафиксирован по всем товарным позициям в данной категории.

"Это связано с увеличением цен производителей масел и жиров в обрабатывающей промышленности, что, в свою очередь, обусловлено удорожанием семян масличных культур в сельском хозяйстве. Дополнительное проинфляционное давление оказывает рост мировых цен на растительные масла, что усиливает влияние данных факторов на внутренний рынок".Нацбанк РК

В целом, по итогам декабря месячные темпы роста цен по широкому кругу продовольственных товаров превысили темпы роста, зафиксированные в ноябре 2024 года. По оценкам аналитиков, это указывает на наличие проинфляционного давления, что подтверждается ускорением медианной базовой инфляции.

Годовой рост цен на непродовольственные товары также ускорился до 8,3% по сравнению с 8% в ноябре 2024 года.

Фото: Национальный банк РК

Отмечается ускорение годовых темпов роста цен на автомобили, верхнюю одежду и аудиовизуальное оборудование. Одновременно  с этим наблюдается дезинфляция на предметы домашнего обихода, строительные материалы, медикаменты и товары личного пользования. Стоит обратить внимание, что на стеклянные изделия, столовые приборы зафиксирована годовая дефляция (снижение цен).  В частности, стеклянные изделия, столовые приборы и домашняя утварь подешевели на 1,6%, а бытовые приборы – на 0,8%.

"Ускорению способствует рост цен на такие товары, как ювелирные изделия и часы (7,2%), электрические приборы личного пользования (3,1%), инструменты и приспособления, используемые в быту и садоводстве (2,9%), аудиовизуальное оборудование (2,1%), что оказывает заметное повышательное давление на инфляцию. Увеличение стоимости этих товаров связано с продолжающейся ценовой адаптацией к обесценению номинального курса тенге". Нацбанк РК

Вместе с тем в ряде товарных категорий наблюдалось замедление роста цен. Например, темпы удорожания автомобилей снизились с 1% в ноябре до 0,1% в декабре, а стоимость материалов для изготовления одежды вовсе прекратила расти, замедлившись с 0,9% до 0%. 

Ольга Кудряшова
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