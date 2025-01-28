Касым-Жомарт Токаев о работе Нацбанка: Прежние установки уже не работают

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства 28 января 2025 года акцентировал внимание работы Национального банка на обеспечение стабильности тенге и сдерживании инфляции, сообщает Zakon.kz.

Президент отметил, что все еще остаются вопросы к работе Национального банка.

"Прежде всего, людей волнует волатильность национальной валюты. Эксперты ожидают давление на курс тенге из-за укрепления американского доллара. И обеспечение стабильности валюты и в целом обуздание инфляции – это крайне важная работа. Если не сказать сейчас основная работа, которая должна проводиться в тесном сотрудничестве с правительством. Прежние установки на то, что мы независимые и самостоятельные, уже не работают, потому что ситуация необычная", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Каким будет курс тенге на фоне укрепления рубля, можно прочитать здесь.