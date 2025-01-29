Костанай – кондитерская столица Казахстана: дан старт строительству нового комплекса

В Костанае состоялась торжественная церемония закладки первого камня нового производственного комплекса "Кондитерская столица" АО "Баян сұлу".

Этот проект станет не только важным шагом для отечественной промышленности, но и ключевым событием в реализации поручения главы государства по увеличению доли переработки сельскохозяйственного сырья до 70% в течение ближайших трех лет.

Фото: пресс-служба акимата Костанайской области

Амбициозные цели: снижение импортозависимости и технологическое развитие

Мощность нового комплекса составит 16 тысяч тонн продукции в год, что позволит отечественному производителю занять лидирующие позиции на рынке мучных кондитерских изделий, включая такие сегменты, как сдобное печенье и бисквиты.

Фото: пресс-служба акимата Костанайской области

На предприятии будут применяться передовые технологии, которые обеспечат полный цикл производства от сельскохозяйственного сырья до выпуска конечного продукта.

"Глава государства поставил задачу по диверсификации экономики, в том числе путем увеличения доли переработки сельскохозяйственного сырья до 70% в течение трех лет. Мы уверены, что с вводом таких масштабных проектов, как "Кондитерская столица", мы сможем существенно снизить импортозависимость по ключевым продовольственным товарам, повысить уровень переработки отечественного сырья и укрепить экспортный потенциал региона. Этот проект – пример того, как синергия бизнеса и государственной поддержки приносит пользу всей экономике Казахстана". Заместитель акима Костанайской области Арман Абенов

Представители предприятия подчеркнули, что запуск комплекса станет важным шагом в повышении конкурентоспособности отечественного производства.

"Наша цель – не просто удовлетворить внутренний спрос, но и укрепить позиции Казахстана на международном рынке. Инновационные линии, которые будут установлены на новой фабрике, позволят выпускать продукцию, соответствующую мировым стандартам. Мы уверены, что "Кондитерская столица" станет не только гордостью Костанайской области, но и всей страны", – отметил Тимур Садыков, президент АО "Баян сұлу".

Голос поколения: мнение ветерана

На церемонии начала строительства выступила Лайконина Алла, пенсионерка, посвятившая более 40 лет работе на этом предприятии. Она прошла путь от простого сотрудника до начальника конфетного цеха.

Фото: пресс-служба акимата Костанайской области

Ее слова подчеркнули важность преемственности поколений и перемен, которые происходят в компании.

"Я работала в этой отрасли всю свою жизнь. В последние годы особенно заметно, как промышленность развивается, появляются новые технологии и проекты. Открытие нового завода – это не просто шаг вперед, это доказательство того, что мы движемся в правильном направлении. Видно, что власти уделяют большое внимание развитию нашей отрасли, и это вдохновляет. Для меня это большая гордость, ведь наш город становится настоящей кондитерской столицей Казахстана", – сказала она.

Новый производственный комплекс создаст 260 рабочих мест, что особенно важно для социально-экономического развития области. В рамках проекта предусмотрена подготовка высококвалифицированных кадров для работы с современным оборудованием.

Костанай – как центр кондитерской промышленности

Сегодня отечественные производители выпускают более 300 наименований продукции, 55% которой реализуется на внутреннем рынке, 45% приходится на долю экспорта. Ввод в эксплуатацию нового комплекса позволит компании не только укрепить лидерские позиции на отечественном рынке, но и расширить экспорт.

Фото: пресс-служба акимата Костанайской области

Проект стоимостью более 14 миллиардов тенге является важной частью стратегии по привлечению частных инвестиций и укреплению продовольственной безопасности страны.

"Мы благодарны за поддержку, которую оказывает государство. Этот проект стал возможен благодаря благоприятным условиям для бизнеса, созданным в Костанайской области. Уверены, что проект "Кондитерская столица" откроет новую эру для всей отрасли и сделает Костанай настоящей кондитерской столицей Казахстана", – заключил Тимур Садыков.

Заключение

Строительство нового комплекса – это важный шаг в реализации национальных приоритетов по развитию переработки сельскохозяйственного сырья и повышению конкурентоспособности отечественной продукции. Костанайская область продолжает укреплять свои позиции как центр индустриального развития, демонстрируя успешное сотрудничество бизнеса и государства.