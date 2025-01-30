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Политика

Казахстанский газ застрял на границе Польши: что ответил представитель Евросоюза

АО НК КазМунайГаз, национальная нефтегазовая компания, нефтегазовая отрасль , фото - Новости Zakon.kz от 30.01.2025 16:30 Фото: kmg.kz
Международный специальный посланник ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан 30 января 2025 года прокомментировал в Астане ситуацию с застрявшими на польской границе цистернами казахстанского сжиженного газа, сообщает Zakon.kz.

Сотни цистерн вызвали подозрение у польской таможни. Они затребовали дополнительные документы, чтобы удостовериться, действительно ли газ казахстанский, а не российский.

"Предполагаю, что сжиженный газ перевозился через Россию, и есть основания, что эта продукция может быть российского происхождения. И у польских властей есть все основания требовать документы, подтверждающие казахстанское происхождение продукции. Не должно составить труда предоставить документы и доказать, что продукция была произведена в Казахстане", – сказал Дэвид О'Салливан.

29 января казахстанский эксперт Олег Червинский сообщил в своем Telegram-канале, что польская таможня начала пропускать в страну сжиженный газ из Казахстана, хотя проверки его происхождения продолжаются.

В первой половине января на границе скопилось более 100 железнодорожных цистерн производства ТОО "Тенгизшевройл".

Евросоюз с 20 декабря 2024 года ввел запрет на импорт российского газа, после чего польская сторона усилила проверки грузов на погранпереходах, что вызвало задержки с пропуском в страну казахстанского топлива.

Согласно приказу министра энергетики Казахстана, из республики разрешен экспорт сжиженного газа, произведенного только компаниями "Тенгизшевройл", NCOC, "Жаикмунай", а также из сырья с месторождения Карачаганак.

Ранее сообщалось, что цены на автогаз вырастут в Казахстане с 1 февраля 2025 года.

Бауыржан Муканов
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