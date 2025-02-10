211 торговых объектов снесли в Алматы за три дня: акимат обратился к предпринимателям

В Алматы за три дня демонтировано 211 незаконных торговых объектов (НТО). Об этом 10 февраля 2025 года рассказали в акимате южной столицы, сообщает Zakon.kz.

Власти города напомнили, что работы по демонтажу несанкционированных торговых точек и нестационарных торговых объектов, расположенных на землях государственного фонда, начаты по поручению акима мегаполиса Ерболата Досаева.

"Основная цель – борьба со стихийной торговлей и повышение безопасности в городских пространствах. За первые три дня работы комиссии, в составе которой представители государственных и правоохранительных органов, депутаты и члены общественного совета, было демонтировано 211 незаконных торговых объектов (102 киоска и 109 силомеров), владельцам незаконных НТО вручено 270 уведомлений". Пресс-служба акимата Алматы

Фото: пресс-служба акимата Алматы

В ведомстве отметили, что демонтажу подлежат все незаконные торговые объекты, несмотря на вид деятельности.

"Особое внимание уделяется точкам по продаже уличной еды. Несколько таких объектов, в частности, были демонтированы возле государственного цирка по пр. Абая. Данные торговые точки не имеют подключения к инженерным сетям, электричеству, нарушают правила благоустройства. Жители города отмечают, что покупать еду в таких объектах небезопасно для здоровья". Пресс-служба акимата Алматы

Фото: пресс-служба акимата Алматы

По словам жителя города Евгения Богачева, незаконные киоски часто установлены на арыках, где нет санитарных норм, туалетов.

"Находятся они часто рядом со школами, местами, где дети могут перекусить. Потом мы еще удивляемся, что отравления происходят", – добавил он.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Депутат городского маслихата Тимур Елеусизов, который активно занимается вопросами благоустройства, подчеркнул, что все демонтированные торговые точки были подключены к электросетям незаконно, а это создает дополнительную нагрузку на городские сети.

"Это все в конечном итоге оказывает нагрузку на городские сети. Для того, чтобы регулировать их деятельность необходимо такие инициативы поддерживать", – сказал он.

Как напомнили в акимате Алматы, согласно постановлению акимата Алматы от 27 августа 2024 года №3/469 "Об определении и утверждении мест размещения нестационарных торговых объектов на территории города Алматы", в городе утверждены 142 места для размещения 157 НТО.

"Все предприниматели, желающие продолжать деятельность в рамках действующего законодательства, могут обратиться в Управление предпринимательства и инвестиций Алматы по телефону 390 21 30. Работы по выявлению и демонтажу НТО будут продолжены, всего в Алматы планируется демонтировать порядка 500 НТО", – добавили в пресс-службе акимата Алматы, обращаясь к предпринимателям.

5 февраля 2025 года стало известно, что в Алматы за два дня снесли 21 торговый объект.