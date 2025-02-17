Казахстан и Венгрия договорились о поставках нефти по трубопроводу "Дружба"

17 февраля 2025 года в Астане состоялась встреча министра энергетики РК Алмасадама Саткалиева с министром внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто, в ходе которой стороны обсудили ключевые направления двустороннего сотрудничества в энергетике, сообщает Zakon.kz.

По информации Минэнерго РК, в ходе встречи министры обсудили текущее состояние и перспективы развития энергетического сектора обеих стран. Особое внимание было уделено вопросам сотрудничества в нефтегазовой сфере между компаниями "КазМунайГаз" и MOL Group.



"Стороны отметили важность эффективного освоения газоконденсатного месторождения "Рожковское", в котором участвуют обе компании. Были затронуты вопросы поставок казахстанской нефти в Венгрию по трубопроводу "Дружба". Достигнута договоренность о тестовых поставках в течение 2025 года", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что казахстанская сторона выразила заинтересованность в опыте венгерских коллег по производству сухих градирен для АЭС, в частности, компании MVM Group.

"Казахстан высоко ценит стратегическое партнерство с Венгрией. Мы видим большой потенциал для расширения сотрудничества в энергетической отрасли, как в нефтегазовом секторе, так и в области мирного использования атомной энергии. Уверен, что совместные усилия будут способствовать устойчивому развитию энергетических систем наших стран и укреплению энергетической безопасности", – заявил министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев.

В завершение встречи стороны выразили готовность к дальнейшему развитию взаимовыгодных отношений в области энергетики и наметили планы по реализации достигнутых договоренностей.

Ранее сообщалось, что ОПЕК представила февральский отчет, в котором проанализировала ключевые показатели нефтяного рынка за январь 2025 года.