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Экономика и бизнес

Казахстан и Венгрия договорились о поставках нефти по трубопроводу "Дружба"

Казахстан и Венгрия договорились о поставках нефти по трубопроводу &quot;Дружба&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 17.02.2025 18:46 Фото: Минэнерго РК
17 февраля 2025 года в Астане состоялась встреча министра энергетики РК Алмасадама Саткалиева с министром внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто, в ходе которой стороны обсудили ключевые направления двустороннего сотрудничества в энергетике, сообщает Zakon.kz.

По информации Минэнерго РК, в ходе встречи министры обсудили текущее состояние и перспективы развития энергетического сектора обеих стран. Особое внимание было уделено вопросам сотрудничества в нефтегазовой сфере между компаниями "КазМунайГаз" и MOL Group.

"Стороны отметили важность эффективного освоения газоконденсатного месторождения "Рожковское", в котором участвуют обе компании. Были затронуты вопросы поставок казахстанской нефти в Венгрию по трубопроводу "Дружба". Достигнута договоренность о тестовых поставках в течение 2025 года", – говорится в сообщении. 

Также отмечается, что казахстанская сторона выразила заинтересованность в опыте венгерских коллег по производству сухих градирен для АЭС, в частности, компании MVM Group.

"Казахстан высоко ценит стратегическое партнерство с Венгрией. Мы видим большой потенциал для расширения сотрудничества в энергетической отрасли, как в нефтегазовом секторе, так и в области мирного использования атомной энергии. Уверен, что совместные усилия будут способствовать устойчивому развитию энергетических систем наших стран и укреплению энергетической безопасности", – заявил министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев.

В завершение встречи стороны выразили готовность к дальнейшему развитию взаимовыгодных отношений в области энергетики и наметили планы по реализации достигнутых договоренностей.

Ранее сообщалось, что ОПЕК представила февральский отчет, в котором проанализировала ключевые показатели нефтяного рынка за январь 2025 года. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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