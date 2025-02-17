С главой МИД Венгрии встретился Касым-Жомарт Токаев

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, прибывшего в Астану с официальным визитом. Об этом 17 февраля 2025 года рассказали в пресс-службе президента, сообщает Zakon.kz.

Приветствуя венгерского дипломата, глава государства отметил высокий уровень стратегического партнерства между Казахстаном и Венгрией.

Подчеркнуто поступательное развитие политического диалога на высоком уровне, а также активное межправительственное взаимодействие.

Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев выразил удовлетворение динамичной реализацией соглашений, подписанных в ходе его государственного визита в Будапешт в прошлом году. По его словам, их последовательное воплощение будет способствовать дальнейшему углублению всестороннего партнерства.

Глава государства передал приветствие и наилучшие пожелания премьер-министру Венгрии Виктору Орбану. Петер Сийярто также передал президенту теплые слова приветствия от премьер-министра Венгрии.

Фото: akorda.kz

Министр проинформировал Касым-Жомарта Токаева, что его визит в Астану направлен на предметное обсуждение с профильными министерствами и ведомствами различных аспектов практической реализации договоренностей, ранее достигнутых на высшем уровне.

В ходе встречи собеседники рассмотрели ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня, уделив особое внимание расширению взаимовыгодных связей в торгово-экономической и инвестиционной сферах, а также в энергетике и банковском секторе.

Кроме того, состоялся обмен мнениями по актуальным международным вопросам.

В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев наградил Петера Сийярто орденом "Достык" II степени за вклад в развитие казахско-венгерских отношений.

Фото: akorda.kz

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Ранее Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет Генерального прокурора Берика Асылова о состоянии законности в стране и итогах работы по приоритетным направлениям надзорной деятельности.