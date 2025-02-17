С главой МИД Венгрии встретился Касым-Жомарт Токаев
Приветствуя венгерского дипломата, глава государства отметил высокий уровень стратегического партнерства между Казахстаном и Венгрией.
Подчеркнуто поступательное развитие политического диалога на высоком уровне, а также активное межправительственное взаимодействие.
Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев выразил удовлетворение динамичной реализацией соглашений, подписанных в ходе его государственного визита в Будапешт в прошлом году. По его словам, их последовательное воплощение будет способствовать дальнейшему углублению всестороннего партнерства.
Глава государства передал приветствие и наилучшие пожелания премьер-министру Венгрии Виктору Орбану. Петер Сийярто также передал президенту теплые слова приветствия от премьер-министра Венгрии.
Фото: akorda.kz
Министр проинформировал Касым-Жомарта Токаева, что его визит в Астану направлен на предметное обсуждение с профильными министерствами и ведомствами различных аспектов практической реализации договоренностей, ранее достигнутых на высшем уровне.
В ходе встречи собеседники рассмотрели ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня, уделив особое внимание расширению взаимовыгодных связей в торгово-экономической и инвестиционной сферах, а также в энергетике и банковском секторе.
Кроме того, состоялся обмен мнениями по актуальным международным вопросам.
В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев наградил Петера Сийярто орденом "Достык" II степени за вклад в развитие казахско-венгерских отношений.
Фото: akorda.kz
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