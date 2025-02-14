Кто выиграет на нефти в 2025 году: Казахстан, Россия и ОПЕК в поисках баланса

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) представила февральский отчет, в котором проанализировала ключевые показатели нефтяного рынка за январь 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным организации, мировые тенденции в добыче, экспорте и спросе на нефть указывают на умеренный рост, однако неопределенность, связанная с санкциями и макроэкономическими факторами, продолжает оказывать влияние на рынок.

Добыча нефти в России, Казахстане и ОПЕК+

Россия в январе сократила добычу на 27 тыс. баррелей в сутки, до 8,977 млн баррелей, что в целом соответствует обязательствам в рамках соглашения ОПЕК+. При этом страна перевыполнила план по сокращению добычи на 1 тыс. баррелей в сутки. В дальнейшем российская нефтедобыча должна начать рост с апреля, достигнув 9,24 млн баррелей в сутки к концу года и 9,449 млн баррелей в сутки к сентябрю 2026 года.

Казахстан в январе увеличил производство нефти на 73 тыс. баррелей в сутки, до 1,538 млн баррелей, что выше плана на 135 тыс. баррелей. При этом страна должна была компенсировать 65 тыс. баррелей излишков добычи, что остается важным фактором для соблюдения соглашения ОПЕК+.

Общий объем добычи стран ОПЕК+ в январе увеличился на 13 тыс. баррелей в сутки, но остался на 251 тыс. баррелей ниже запланированного уровня. Отклонения от обязательств зафиксированы в Ираке и Казахстане, где добыча превысила установленные квоты на 119 тыс. и 135 тыс. баррелей соответственно. В то же время страны Африки, включая Южный Судан, Судан и Конго, не достигли установленных лимитов.

Экспорт нефти: Китай сокращает закупки, Индия сохраняет стабильность

Китай в декабре 2024 года снизил объем импорта российской нефти на 9%, что сократило ее долю в общем объеме китайского нефтяного импорта с 22% в ноябре до 18% в декабре. В то же время Саудовская Аравия и Малайзия заняли равные доли в поставках – по 14%.

Индия, напротив, сохраняет устойчивый уровень импорта российской нефти, обеспечивая 38% своих поставок за счет РФ. В целом по итогам 2024 года Россия осталась крупнейшим поставщиком нефти для Индии, несмотря на снижение доли с 39% в 2023 году.

Прогноз спроса и предложения нефти

Согласно прогнозам ОПЕК, в 2025 году мировой спрос на нефть вырастет на 1,4 млн баррелей в сутки, достигнув 105,2 млн баррелей, а в 2026 году – 106,63 млн баррелей. Основными драйверами спроса останутся Китай, Индия, а также страны Латинской Америки и Ближнего Востока.

При этом прогноз роста предложения нефти от стран вне ОПЕК+ был понижен на 0,1 млн баррелей в сутки до 1 млн баррелей в 2025 и 2026 годах. Основные объемы роста добычи ожидаются в США, Бразилии, Канаде и Норвегии, в то время как Ангола и Норвегия могут столкнуться со снижением производства.

Рынок нефти под давлением: цены на Brent и WTI снижаются

На фоне представленного отчета стоимость апрельского фьючерса на нефть марки Brent опускалась до 74,24 доллара за баррель, а нефть марки WTI торговалась на уровне 70,27 доллара за баррель. Сегодня утром Brent торгуется по 75,1 долларов за баррель. По мнению экспертов, одним из главных факторов давления на цены стали ожидания относительно обхода санкций против российской нефти. При этом Международное энергетическое агентство (МЭА) и Управление энергетической информации США заявили, что серьезных перебоев в поставках российской нефти не ожидается.

Дополнительное давление на рынок оказали новости о росте запасов нефти в США и сезонное снижение спроса со стороны европейских НПЗ. Эксперты отмечают, что техническая картина по фьючерсам на Brent указывает на возможное снижение котировок до 73-73,2 доллара за баррель.

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Неопределенность сохраняется

По мнению старшего сотрудника инвестиционной компании Ергазы Таубаева, нефтяной рынок находится в состоянии "хрупкого равновесия", где любое изменение спроса в Китае или изменения санкционной политики могут вызвать резкие колебания цен.

"Если Китай продолжит сокращать закупки, а США нарастят добычу, то баланс может сместиться в сторону переизбытка предложения, что приведет к дальнейшему падению цен". Ергазы Таубаев

В то же время аналитик считает, что в среднесрочной перспективе рынок восстановит баланс. Несмотря на текущее давление на цены, основные драйверы спроса – Индия и Китай – продолжат поддерживать устойчивый рост потребления, что создаст условия для стабилизации цен во втором полугодии 2025 года.

Перспективы рынка

Несмотря на относительно стабильный прогноз спроса, рынок остается чувствительным к политическим и экономическим факторам. Ранее мы рассказали, как телефонный разговор между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным вызвал ожидания возможного ослабления санкционного давления на российский нефтяной сектор, что может повлиять на будущие котировки.

Одним словом, в ближайшее время трейдеры и аналитики будут внимательно следить за динамикой спроса в Китае, решениями ОПЕК+ и геополитическими факторами, влияющими на глобальный нефтяной рынок.