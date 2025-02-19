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Общество

Прямые авиарейсы из Казахстана в Рим, Гуанчжоу и Пусан хотят открыть в 2025 году

Аэропорт, самолет, пассажирский самолет, пассажирские самолеты, самолеты, самолеты на стоянке, аэродром, фото - Новости Zakon.kz от 19.02.2025 10:14 Фото: Zakon.kz
Вице-министр транспорта Талгат Ластаев на заседании правительства 19 февраля 2025 года рассказал о планах по увеличению количества международных рейсов, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что количество международных полетов с каждым годом увеличивается. На сегодняшний день установлено авиасообщение с 31 страной и 58 городами, выполняются рейсы по 119 маршрутам. В прошлом году на 22 международных направлениях были открыты 12 рейсов в шесть новых городов, в том числе такие крупные центры, как Мумбай (Индия), Джидда (Саудовская Аравия), Прага (Чехия) и другие, а также возобновлены полеты на 10 маршрутах.

"В 2025 году запланировано 16 новых направлений, среди которых города Рим, Мюнхен, Будапешт, Шанхай, Гуанчжоу, Пусан (Корея) и другие. Расширение выбора бюджетных маршрутов для пассажиров повышается за счет прихода на международный авиарынок Казахстана четырех новых иностранных лоукостера SpiceJet (Индия), Eastar Jet и T’way Air – (Южная Корея), ThayAirAsia – (Таиланд)", – указал вице-министр.

Отмечается, что за прошлый год режим "открытого неба" был внедрен в аэропортах Кызылорда, Костанай, Атырау и действует во всех 17 международных аэропортах.

12 октября 2024 года аэропорт Уральска был включен в перечень действующего режима "открытое небо".

Рассматривается ведомством также вопрос открытия прямых рейсов в США в конце 2025 года.

Мадина Мамырханова
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