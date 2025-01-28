Президент: Создание международного аэрохаба – еще одна срочная задача

Касым-Жомарт Токаев 28 января 2025 года высказался о необходимости создать в стране международный аэрохаб, сообщает Zakon.kz.

По его словам, это является еще одной срочной задачей.

"Нужно принять самые решительные меры с целью преобразования наших крупных аэропортов в международные конкурентоспособные хабы. Предстоит создать целостную экосистему, включающую в себя грузовые и пассажирские терминалы, логистические центры и современные сервисы. Необходимо упростить все процедуры по сопровождению грузов и обеспечить ценовую доступность авиатоплива", – отметил президент.

Последний момент крайне важен, сказал Токаев.

"Потому что авиакеросин в аэропортах, в частности, в столичном аэропорту, слишком дорогой. Антимонопольное ведомство совместно с правительством должны выполнить эту задачу уже в первой половине года. В настоящее время рынок грузовых авиаперевозок в мире оценивается в 140 млрд долларов", – сказал глава государства.

Это огромные возможности, однако ни одна казахстанская авиакомпания пока не задействована в полном объеме в этом процессе, заключил Токаев.

Отметим, что президент во время расширенного заседания правительства отдельное внимание уделил авариям на тепловых станциях в стране.