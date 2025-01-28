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События

Президент: Создание международного аэрохаба – еще одна срочная задача

Аэропорт Астаны, аэропорт в Астане, Международный аэропорт имени Нурсултана Назарбаева, международный аэропорт Астаны, международный аэропорт в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 28.01.2025 12:59 Фото: unsplash
Касым-Жомарт Токаев 28 января 2025 года высказался о необходимости создать в стране международный аэрохаб, сообщает Zakon.kz.

По его словам, это является еще одной срочной задачей.

"Нужно принять самые решительные меры с целью преобразования наших крупных аэропортов в международные конкурентоспособные хабы. Предстоит создать целостную экосистему, включающую в себя грузовые и пассажирские терминалы, логистические центры и современные сервисы. Необходимо упростить все процедуры по сопровождению грузов и обеспечить ценовую доступность авиатоплива", – отметил президент.

Последний момент крайне важен, сказал Токаев.

"Потому что авиакеросин в аэропортах, в частности, в столичном аэропорту, слишком дорогой. Антимонопольное ведомство совместно с правительством должны выполнить эту задачу уже в первой половине года. В настоящее время рынок грузовых авиаперевозок в мире оценивается в 140 млрд долларов", – сказал глава государства.

Это огромные возможности, однако ни одна казахстанская авиакомпания пока не задействована в полном объеме в этом процессе, заключил Токаев. 

Отметим, что президент во время расширенного заседания правительства отдельное внимание уделил авариям на тепловых станциях в стране. 

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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