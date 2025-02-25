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Общество

Как в Казахстане борются с жадными посредниками при реализации картошки от фермеров до магазинов

Овощи, магазин, супермаркет, продукты питания, овощной отдел, картофель, картошка, цены на картофель, фото - Новости Zakon.kz от 25.02.2025 15:48 Фото: freepik
Председатель Комитета торговли МТИ Айдар Абилдабеков 25 февраля 2025 года на пресс-конференции в СЦК рассказал, как они борются с посредниками при реализации социально-значимой продукции, сообщает Zakon.kz.

Он напомнил, что в Казахстане после обретения независимости распалась система доставки продуктов до потребителя. Сейчас все фермеры сами производят и сами, как им удобно, реализуют товары. При этом крупные фермеры имеют льготы и платят только 30% НДС.

"Маленькие фермеры и личные подсобные хозяйства не являются плательщиками НДС. Соответственно, они продают без документов. Многие фермеры не хотят в белую работать, им легче продать продукцию на рынок, где продавцы не являются плательщиками НДС", – сказал Айдар Абилдабеков.

Он пояснил, что крупные магазины и торговые сети обязаны платить НДС и работать по документам. Они не могут просто так взять и купить картошку у фермера без официальных бумаг. Например, фермер реализует картошку за 250 тенге, он не хочет выписывать счета-фактуры и платить НДС. Соответственно, сеть не может купить напрямую у него. Поэтому возникает посредник, который приобретает, уплачивает НДС, на свою маржу уплачивает КПН и потом поставляет картофель в торговую сеть. В итоге цены для покупателей растут, потому что между фермером и магазином появляется лишнее звено – посредник, который тоже хочет заработать.

"Поэтому в некоторых торговых сетях, если они заранее не законтрактовались, либо не брали деньги социальной предпринимательской корпорации и не приобретали, например, овощную либо другую продукцию заранее оплатив, то они приобретают товар по факту", – рассказал чиновник.

Он подчеркнул, что в целом борьба с посредниками в Казахстане ведется активно. Государство штрафует за слишком высокие наценки. В 2024 году за превышение торговой надбавки было привлечено к административной ответственности около 4,4 тыс. предпринимателей, с начала года – около 700 бизнесменов. В настоящий момент в работе комитета находятся 79 материалов.

Ранее сообщалось, что проблемы с картофелем возникли из-за нежелания фермеров продавать продукцию дешево и множества посредников.

Бауыржан Муканов
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