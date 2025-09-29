После обновления рынков аренда в Казахстане может вырасти, но не сразу

Заместитель председателя Комитета торговли МТИ Ернур Жаутикбаев на брифинге 29 сентября 2025 года рассказал, есть ли вероятность, что после модернизации рынков подорожает аренда торговых площадок, передает корреспондент Zakon.kz.

Ернур Жаутикбаев отметил, что на сегодняшний день более 60% рынков проводят или завершают работы по модернизации. В этой связи журналисты поинтересовались, не скажется ли обновление на стоимости арендной платы для торговцев.

"На сегодняшний день в рамках Правил внутренней торговли и законодательно мы указали, что при прохождении модернизации арендную плату не повышали в течение года – после истечения года они могут условия аренды менять", – сказал в ответ спикер.

Между тем, по его словам, владельцы многих рынков, прошедших модернизацию, проводят акции.

В частности, дают каникулы торговцам на три-четыре месяца.

Ранее Ернур Жаутикбаев рассказал, какое наказание ждет владельцев, не прошедших модернизацию рынков.