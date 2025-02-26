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Экономика и бизнес

Условия пересмотра СРП в Казахстане озвучил глава Минэнерго

СРП, Минэнерго, Саткалиев , фото - Новости Zakon.kz от 26.02.2025 21:55 Фото: pixabay
Министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев на брифинге в ведомстве 26 февраля 2025 года высказался о возможности пересмотра Соглашений о разделе продукции (СРП), сообщает корреспондент Zakon.kz.

Глава Минэнерго внес ясность в данный вопрос.

"Правительство сформирует свою позицию, то есть речь не идет о получении или расширении своей доли. Есть сроки. У всех СРП, у всех контрактов есть переговорный период, созданы соответствующие межправительственные комиссии, и мы в рамках данных переговоров будем ставить вопрос о защите интересов казахстанских предприятий, потребителей и интересов Казахстана в крупных нефтегазовых проектах", – добавил Саткалиев.

По его словам, эти контракты не будут в открытом доступе, так как для их публикации требуется разрешение всех участников. Это, заявил глава Минэнерго, международная практика, связанная с защитой прав инвесторов.

"Пересмотр условий Соглашений возможен только при конкурентном периоде переговоров, то есть когда остается какой-то период до завершения контракта СРП, когда страна-участница соглашения говорит, планирует ли она продлить Соглашение или планирует завершить данный проект, и далее идут переговоры по суммам компенсации, условиям выхода или пересмотра условий, увеличения доли страны, сохранения того пула участников или выбора других участников СРП. В настоящее время правительством эти переговорные позиции серьезно готовятся, я об этом уже говорил, то есть созданы соответствующие группы, формируется госполитика, которая полностью будет соответствовать интересам государства", – заверил он.

29 января 2025 года министр энергетики Алмасадам Саткалиев рассказал, в каких именно контрактах по Соглашениям о разделе продукции (СРП) Казахстан хотел бы увеличить долю.

Мадина Мамырханова
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