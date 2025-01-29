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Общество

Где в Казахстане можно построить АЭС, рассказал глава Минэнерго

Строительство АЭС в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 29.01.2025 17:54 Фото: freepik, primeminister.kz
Министр энергетики Алмасадам Саткалиев на брифинге в ведомстве 29 января 2025 года высказался о возможных локациях для строительства атомной электростанции (АЭС) в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Саткалиев отметил, что создана специальная комиссия, которая проводит предварительные работы по определению площадок под АЭС.

"В целом, в зависимости от типа технологии АЭС можно в любом месте ставить, исходя из того, что сейчас таких требований по наличию большого открытого водоема уже нет. Есть возможность использования сухого охлаждения. Поэтому мы будем исходить из топографии электрической сети, исходя из центра нагрузок, исходя из безопасности размещения того или иного энергетического объекта. Поэтому, думаю, в ближайшее время мы там дадим предложения", – добавил министр.

Журналисты поинтересовались, рассматриваются ли Степногорск, Караганда.

"Там любую в принципе площадку можно использовать, ранее госкомиссией были две площадки определены. Балхаш, но там где-то до шести блоков можно иметь возможность размещать. Есть площадка Курчатов, другие площадки перспективные. Мы все будем изучать. Актау мы будем тоже рассматривать. Степногорск? Возможно, там какие-то центры роста будем смотреть. Это зависит от технологий. Будем смотреть и Восточный, и Западный Казахстан, безусловно. При строительстве АЭС Казахстан все необходимые согласования получит и с сопредельными государствами, и с МАГАТЭ", – подчеркнул министр.

Ранее министр энергетики Алмасадам Саткалиев рассказал, почему Казахстану необходимо строительство нескольких АЭС.

Мадина Мамырханова
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