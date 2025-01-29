Казахстан может потребовать увеличения доли в ТШО

Фото: pixabay

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев на брифинге в ведомстве 29 января 2025 года рассказал, в каких именно контрактах по Соглашениям о разделе продукции (СРП) Казахстан хотел бы увеличить долю, сообщает Zakon.kz.

Саткалиев напомнил, что Президент Касым-Жомарт Токаев поручил в рамках международных договоренностей и международного права провести консультации с участниками консорциумов. "У нас наиболее актуальным, исходя из сроков разработки месторождений, сроков в консорциуме, является ТШО, месторождение Тенгиз, партнерами по которому являются Chevron, Exxon Mobil, Лукойл. То есть мы с ними планируем начать определенные предварительные консультации, при их готовности начать такие переговоры. Предварительно правительство сформирует повестку, сформирует список требований своих. Одно из возможных требований – это увеличение доли Казахстана в этих проектах", – сказал глава Минэнерго. Он добавил, что к соответствующим переговорам планируется приступить в ближайшие год-два. 28 января Касым-Жомарт Токаев поручил правительству активизировать переговоры по Соглашениям о разделе продукции (СРП) по нефтяным месторождениям на выгодных для Казахстана условиях.

Поделиться новостью