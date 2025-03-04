Имиджевые мероприятия более чем оправданы, считают в Миннацэкономики

Вице-министр национальной экономики Арман Касенов 4 марта 2025 года на пресс-конференции в правительстве выразил позицию ведомства о необходимости проведения имиджевых мероприятий, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что доля имиджевых мероприятий в общих расходах республиканского бюджета составляет всего 0,01%.

"Имиджевые мероприятия, бесспорно, в том числе к ним относятся инвестиционные форумы – это ключевой инструмент мировой практики, не только казахстанской. Данная практика направлена на привлечение капитала, инвестиций, способствует экспорту страны. Мы считаем, что данные мероприятия в разумных пределах, разумеется, оправданы", – сказал Арман Касенов.

Он сообщил, что иностранные инвестиции в Казахстан составляют 20 млрд долларов. Многие из этих инвестиций были привлечены благодаря таким мероприятиям. На подобных мероприятиях казахстанские компании договариваются об экспорте продукции.

"Если мы иностранные инвестиции в расчете на один день посчитаем, то в среднем каждый день в Казахстан приходит 50 млн долларов инвестиций. Разумеется, проведение мероприятий, которые стоят 1-2-3 млн долларов, более чем оправдано. Такие мероприятия фондируются за счет средств спонсоров, как правило, не используются средства республиканского бюджета", – резюмировал вице-министр.

Ранее премьер-министр раскритиковал госорганы за медленную проработку инвестиционных проектов.

