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Общество

В Миннацэкономики уверены, что средства на строительство АЭС найдутся

АЭС, атомная электростанция, производство электроэнергии, атомная промышленность , фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2025 13:30 Фото: pixabay
Вице-министр национальной экономики Арман Касенов 4 марта 2025 года на пресс-конференции в правительстве выразил уверенность, что финансирование для строительства атомной электростанции (АЭС) будет найдено, сообщает Zakon.kz.

Он пояснил, что детали проекта будут обсуждаться позже, после того, как определят поставщика оборудования. Затем будут уточнять технологии и стоимость. Эти вопросы на сегодня являются открытыми.

"В целом проект строительства АЭС не отличается от любого другого коммерческого проекта. Как будет известно, мы определим, за счет каких средств будет финансирование. Когда при строительстве используется иностранное оборудование, могут использоваться средства экспортно-кредитных агентств", – сказал Арман Касенов.

Он отметил, что, допустим, при покупке оборудования из Китая "Эксимбанк" предоставляет финансирование. Также международные институты развития могут являться потенциальными поставщиками финансирования. Проекты в сфере энергетики являются привлекательными для институтов развития, потому что низкорискованные.

"По ним понятно, какой объем продукции будет сбываться, проблемы со сбытом минимальные, понятен на несколько лет вперед механизм образования тарифов. Поэтому во всем мире считается, что проекты по электроэнергетике, сферы ЖКХ являются низкорисковыми. Нет сомнений, что финансирование будет найдено и будет на привлекательных условиях", – заключил вице-министр.

Ранее в Минэнерго озвучили, когда будет принято решение по выбору вендора для строительства АЭС. 

Бауыржан Муканов
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