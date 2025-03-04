В МНЭ озвучили ожидаемую инфляцию в Казахстане

Вице-министр национальной экономики Арман Касенов сегодня, 4 марта, на брифинге в правительстве озвучил, что инфляция составит около 10% к концу 2025 года в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты уточнили, почему НДС еще не повысили, а цены на большинство товаров уже выросли, и удастся ли уложиться в обещанные 9-10% к концу года или реальность окажется суровее прогнозов. По официальным данным, инфляция за два месяца составила 2,6%.

"Действительно, инфляция имеет место быть. Дело в том, что как раз тренд по инфляции – он отрицательный. Если мы возьмем прошлый год, то инфляция сложилась на уровне 8,6%, в предыдущий год на уровне около 10%, до этого на уровне 20%. Дело в том, что инфляция в целом является глобальным трендом", – сказал Арман Касенов.

По его словам, в большей степени она имеет монетарную природу.

"Под этим подразумевается, в частности, допустим, на нее в значительной степени влияют темпы объемов кредитования населения, которые в Казахстане в последние три года сложились на уровне 30 процентов годовых. То есть кредитование населения растет более высокими темпами, чем растет номинальный ВВП. Это порождает дополнительный спрос. Антиинфляционные меры присутствуют в деятельности как Национального банка, так и правительства, комплекс мер включает более 100 мероприятий. Как раз таки успешная реализация данного комплекса мер привела к тому, что инфляция снизилась. По итогам года мы ожидаем, что инфляция составит около 10 процентов", – сказал Арман Касенов.

Ранее вице-министр национальной экономики озвучил условия для применения пониженной ставки НДС.