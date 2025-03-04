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Экономика и бизнес

В МНЭ озвучили ожидаемую инфляцию в Казахстане

Цены на продукты, цены, цена на продукты, цена, подорожание, повышение цен, подорожание продуктов, повышение цен на продукты, стоимость, стоимость продуктов, увеличение стоимости, увеличение стоимости на продукты, рост цен, рост цен на продукты, увеличение цен, увеличение цен на продукты, инфляция , фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2025 12:54 Фото: Zakon.kz
Вице-министр национальной экономики Арман Касенов сегодня, 4 марта, на брифинге в правительстве озвучил, что инфляция составит около 10% к концу 2025 года в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты уточнили, почему НДС еще не повысили, а цены на большинство товаров уже выросли, и удастся ли уложиться в обещанные 9-10% к концу года или реальность окажется суровее прогнозов. По официальным данным, инфляция за два месяца составила 2,6%.

"Действительно, инфляция имеет место быть. Дело в том, что как раз тренд по инфляции – он отрицательный. Если мы возьмем прошлый год, то инфляция сложилась на уровне 8,6%, в предыдущий год на уровне около 10%, до этого на уровне 20%. Дело в том, что инфляция в целом является глобальным трендом", – сказал Арман Касенов.

По его словам, в большей степени она имеет монетарную природу.

"Под этим подразумевается, в частности, допустим, на нее в значительной степени влияют темпы объемов кредитования населения, которые в Казахстане в последние три года сложились на уровне 30 процентов годовых. То есть кредитование населения растет более высокими темпами, чем растет номинальный ВВП. Это порождает дополнительный спрос. Антиинфляционные меры присутствуют в деятельности как Национального банка, так и правительства, комплекс мер включает более 100 мероприятий. Как раз таки успешная реализация данного комплекса мер привела к тому, что инфляция снизилась. По итогам года мы ожидаем, что инфляция составит около 10 процентов", – сказал Арман Касенов.

Ранее вице-министр национальной экономики озвучил условия для применения пониженной ставки НДС.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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