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Строительство АЭС в Казахстане могут оплатить в рассрочку

АЭС, атомная электростанция, производство электроэнергии, атомная промышленность , фото - Новости Zakon.kz от 10.10.2024 12:12 Фото: pixabay
Вице-министр национальной экономики Арман Касенов 10 октября 2024 года в кулуарах сената озвучил, на какие деньги планируется строить атомную электростанцию в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер подчеркнул, что еще не принято решение о том, кто будет строить АЭС.

"Соответственно, нет понимания, как будет финансироваться (строительство АЭС – Прим. ред.). Знаю, что один из вариантов финансирования строительства АЭС – это получить его в рассрочку. Та компания, которая будет его строить, может предоставить отсрочку платежа. Соответственно, для его финансирования средства могут и не понадобиться. Но сейчас мы не можем это с точностью утверждать, потому что нет понимания даже, кто будет строить", – озвучил Арман Касенов.

Он также ответил, является ли проект по строительству АЭС убыточным.

"Как может быть убыточным проект, который зависит от тарифов? Все энергогенерирующие проекты имеют расходы. Эти расходы ложатся в тариф, который будет обслуживаться", – озвучил Арман Касенов.

8 октября 2024 года в Центральной избирательной комиссии огласили итоги голосования казахстанцев на референдуме по строительству АЭС. По данным ведомства, более 5,5 млн казахстанцев поддержали строительство такой станции в стране.

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