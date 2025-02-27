Условия для применения пониженной ставки НДС озвучили в МНЭ

Вице-министр национальной экономики Казахстана Азамат Амрин 27 февраля 2025 года в Мажилисе рассказал о предложении ввести пониженную ставку НДС для ряда сфер, включая здравоохранение, передает Zakon.kz.

Так как пониженная ставка НДС ранее предлагалась для здравоохранения, а также обсуждались креативная и IT-индустрия, туризм и производство продуктов питания, журналисты спросили у вице-министра, какие еще отрасли могут попасть под эту инициативу и какие дополнительные предложения рассматривались.



По его словам, предложений было очень много.

"Каждый хочет для себя пониженную ставку, и, безусловно, мы все это будем рассматривать. Однако хочу подчеркнуть важный критерий: пониженная ставка должна применяться в B2C-секторе, где основная реализация направлена на конечного потребителя – население. В B2B-секторе, где происходит промежуточное потребление, существует высокий риск теневой экономики и схем дробления. Если продукция или услуги реализуются непосредственно конечному потребителю, проблем не возникает – он приобрел и использовал. А вот в случае промежуточного потребления мы будем тщательно анализировать и учитывать эти аспекты", – дополнил он.

В связи с чем журналисты уточнили, могут ли войти туда сфера образования и другие, которые оказывают услуги непосредственно населению.

"Это зависит от объемов и от того, какой объем тех или иных услуг оказывается в общей структуре отрасли. В проекте Налогового кодекса только здравоохранение сегодня, а все остальное мы решили рассмотреть на рабочих группах", – продолжил Азамат Амрин.

Он отметил, что в проекте нового Налогового кодекса пониженная ставка НДС для СМИ не предусмотрена. Однако такое предложение было озвучено, и теперь оно будет обсуждаться на площадке Мажилиса.



Ранее Азамат Амрин презентовал в Мажилисе поправки в Налоговый кодекс РК.