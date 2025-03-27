Казахстан совместно с Узбекистаном создадут центр промышленной кооперации

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ратифицировал соглашение с Узбекистаном о регулировании деятельности Международного центра промышленной кооперации "Центральная Азия", сообщает Zakon.kz.

Документ опубликовала Акорда.





"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан о регулировании деятельности Международного центра промышленной кооперации "Центральная Азия", – говорится в документе.

Центр будет состоять из казахстанской и узбекской частей. Каждая часть центра находится под юрисдикцией своего государства. Основными задачами центра являются создание благоприятных условий для развития межгосударственных кооперационных связей, интегрирование малых и средних промышленных предприятий государств сторон в международную цепочку добавленной стоимости.

Управлять центром с казахстанской стороны будет Министерство торговли и интеграции, с узбекской – Министерство инвестиций, промышленности и торговли. Центр расположен на приграничных территориях государств сторон по обе стороны от линии государственной границы. Общая площадь центра составляет 1 кв. км, из них площадь казахстанской части – 0,5 кв. км, площадь узбекской части – 0,5 кв. км.

В настоящее время инвестор разрабатывает проектно-сметную документацию с целью обеспечения центра необходимой инфраструктурой. Технический запуск запланирован на четвертый квартал 2026 года, а официальное открытие – на первое полугодие 2027 года.



Ранее Сенат ратифицировал соглашение с Узбекистаном о деятельности центра промышленной кооперации "Центральная Азия".