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Право

Сенат ратифицировал соглашение о функционировании группы Французского агентства развития

Здания Мажилиса и Сената Парламента РК, Мажилис, Сенат, Парламент, госслужба, госслужащие, государственная служба, государственные служащие, госслужащие, Астана, фото - Новости Zakon.kz от 19.12.2024 10:41 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Депутаты Сената на пленарном заседании 19 декабря 2024 года ратифицировали межправительственное соглашение о функционировании группы Французского агентства развития в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Как сообщила сенатор Бибигуль Жексенбай, Соглашение было подписано в ходе государственного визита президента Франции Эмманюэля Макрона в Казахстан 1 ноября 2023 года с целью расширения экономического и финансового сотрудничества.

"Целью соглашения является определение правовых, налоговых и финансовых условий деятельности группы Французского агентства развития в Казахстане. Агентство – это организация французского правительства, которая оказывает помощь развивающимся странам в целях устойчивого развития", – сказала Бибигуль Жексенбай.

Соглашением определен правовой статус и разрешенные виды деятельности агентства. Французское агентство развития оказывает поддержку государственным и частным компаниям, предоставляя долгосрочные займы на срок до 15 лет.

Французское агентство, как институт финансового развития, финансирует в основном инфраструктурные проекты в энергетике, транспорте, коммунальном хозяйстве. Агентство также рассматривает возможность финансирования пула инфраструктурных проектов, включая сектор водоснабжения.

В настоящее время Агентство планирует выделить 945 тыс. евро в сфере здравоохранения, 1,3 млн евро – в план озера Балхаш, 2,4 млн евро – в качестве грантов на образовательные мероприятия в школах региона Аральского бассейна.

В рамках технического содействия Агентство рассматривает несколько проектов, таких как расширение порта Актау и строительство электрических сетей на юге Казахстана.

Ранее соглашение о функционировании группы Французского агентства развития ратифицировал Мажилис.

Бауыржан Муканов
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