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Экономика и бизнес

Глава "Самрук-Казына" высказался о возможности приватизации двух нефтеперерабатывающих заводов

НПЗ, нефтеперерабатывающий завод, переработка сырой нефти, нефть, фото - Новости Zakon.kz от 14.03.2025 13:39 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Председатель правления АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" Нурлан Жакупов 14 марта 2025 года прокомментировал вопрос о возможности приватизации нефтеперерабатывающих заводов Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

В частности, журналисты спросили его о планах по продаже доли Шымкентского и Павлодарского НПЗ.

"Большой и длинный список компаний рекомендован к приватизации. Что касается Шымкентского нефтеперерабатывающего завода, он не входит в список приватизации, потому что 50% НПЗ владеет компания "КазМунайГаз", а вторыми 50% владеет CNPC, национальная нефтяная компания Китая, поэтому по ШНПЗ вопрос не стоит", – отметил глава "Самрук-Казына".

При этом он добавил, что работа по кристаллизации и определению списка конкретных компаний, которые будут подлежать приватизации, еще продолжается.

"Возможно, будет реплицирован опыт на другие нефтеперерабатывающие заводы, но, как я уже сказал, работа идет. После того, как будут подведены конкретные и окончательные итоги, мы вам обязательно сообщим", – заверил он.

26 марта 2024 года информацию о якобы продаже Атырауского НПЗ "Лукойлу" и Павлодарского НПЗ – "Газпрому" прокомментировал министр энергетики Алмасадам Саткалиев. Он заявил, что преждевременно говорить о каких-то коммерческих сделках.

Мадина Мамырханова
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