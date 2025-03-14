Токаев обратился к правительству в связи с налоговой реформой

14 марта 2025 года на IV заседании Национального курултая президент Касым-Жомарт Токаев поднял вопрос реформы налоговой системы страны, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что дробление бизнеса стало следствием упущений в законодательстве.

"Данный вопрос был недостаточно проработан и правительством, и депутатами. Опять погнались за красивыми показателями: дескать, в стране зарегистрировано более 2 миллионов налогоплательщиков – индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Но не проанализировали, какие это предприятия, откуда они взялись, в каком объеме платят налоги и платят ли вообще. Но упреками делу не поможешь", – заявил глава государства.

Он продолжил, что нужно в срочном порядке выправлять ситуацию.

"Это мое обращение к правительству и парламенту – следует срочно внести необходимые изменения в законодательство. Надо понимать, что создание справедливой и эффективной налоговой системы это вопрос именно будущего нашей страны, благополучия следующих поколений", – сказал Токаев.

По его словам, власть поддерживала и будет поддерживать бизнес.

"Но бизнес бывает законным и противоправным. Коль скоро мы говорим о необходимости соблюдения Закона и поддержания Порядка, то в первую очередь добропорядочные, ответственные и, главное, законопослушные предприниматели должны пользоваться поддержкой правительства и власти в целом". Касым-Жомарт Токаев

Президент заключил, что в налоговой сфере именно сейчас нужны решительные меры, в противном случае, казахстанцы столкнутся с трудностями совершенно другого порядка.

При этом, Касым-Жомарт Токаев отметил, что предложенные правительством новые подходы к налоговой реформе, предлагаемые меры, в целом верны.