Токаев обратился к правительству в связи с налоговой реформой
Фото: akorda.kz
14 марта 2025 года на IV заседании Национального курултая президент Касым-Жомарт Токаев поднял вопрос реформы налоговой системы страны, сообщает Zakon.kz.
Он отметил, что дробление бизнеса стало следствием упущений в законодательстве.
"Данный вопрос был недостаточно проработан и правительством, и депутатами. Опять погнались за красивыми показателями: дескать, в стране зарегистрировано более 2 миллионов налогоплательщиков – индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Но не проанализировали, какие это предприятия, откуда они взялись, в каком объеме платят налоги и платят ли вообще. Но упреками делу не поможешь", – заявил глава государства.
Он продолжил, что нужно в срочном порядке выправлять ситуацию.
"Это мое обращение к правительству и парламенту – следует срочно внести необходимые изменения в законодательство. Надо понимать, что создание справедливой и эффективной налоговой системы это вопрос именно будущего нашей страны, благополучия следующих поколений", – сказал Токаев.
По его словам, власть поддерживала и будет поддерживать бизнес.
"Но бизнес бывает законным и противоправным. Коль скоро мы говорим о необходимости соблюдения Закона и поддержания Порядка, то в первую очередь добропорядочные, ответственные и, главное, законопослушные предприниматели должны пользоваться поддержкой правительства и власти в целом".Касым-Жомарт Токаев
Президент заключил, что в налоговой сфере именно сейчас нужны решительные меры, в противном случае, казахстанцы столкнутся с трудностями совершенно другого порядка.
При этом, Касым-Жомарт Токаев отметил, что предложенные правительством новые подходы к налоговой реформе, предлагаемые меры, в целом верны.
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