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Экономика и бизнес

Безосновательными считает президент разговоры о том, что власть "зажимает" бизнес

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Касым-Жомарт Токаев в ходе IV заседания Национального курултая 14 марта 2025 года прокомментировал опасения бизнеса на фоне проводимой стране налоговой реформы, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава государства отметил, что на текущем этапе первостепенная задача государства – это создание новых точек экономического роста регионов и устранение дисбаланса в региональном развитии.

"В этом году финансирование реального сектора экономики планируется увеличить почти в два раза – до 8 трлн тенге. В последующие годы правительству предстоит довести объемы фондирования реального сектора до 10 трлн тенге. Речь, по сути, идет о беспрецедентных для нашей страны объемах поддержки бизнеса. Поэтому все разговоры о том, что власть, правительство неким образом "зажимают" бизнес, абсолютно безосновательны", – заявил он.

Президент подчеркнул, что бизнес был и остается в фокусе внимания правительства.

14 марта 2025 года Касым-Жомарт Токаев, говоря о реформе налоговой системы страны, заявил, что дробление бизнеса стало следствием упущений в законодательстве.

Мадина Мамырханова
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