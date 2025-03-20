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Экономика и бизнес

Что нужно знать налогоплательщикам Казахстана про реестр ККМ

Что нужно знать налогоплательщикам Казахстана про реестр ККМ, фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2025 19:28 Фото: Telegram/kgdmfrk
Сегодня, 20 марта 2025 года, налогоплательщиков Казахстана предупредили о важном изменении в реестре контрольно-кассовых машин (ККМ), сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Комитета государственных доходов Минфина РК напомнили, КГД ведет государственный реестр ККМ путем включения и исключения моделей ККМ.

"В связи с чем... 98 моделей не онлайн ККМ, не используемых налогоплательщиками, исключены из государственного реестра по причине несоответствия характеристик ККМ техническим требованиям", – говорится в сообщении, опубликованном в четверг.

Перечень исключенных моделей ККМ размещен на сайте комитета.

"Кроме того, в настоящее время комитетом проводится работа по переводу налогоплательщиков на соответствующие техническим требованиям модели онлайн ККМ с функцией передачи данных, включенных в государственный реестр", – добавили в пресс-службе.

Перечень онлайн/не онлайн ККМ, включенных в государственный реестр, тоже размещен на сайте КГД.

"В соответствии с Налоговым кодексом на территории Республики Казахстан денежные расчеты производятся с обязательным применением ККМ с функцией фиксации и (или) передачи данных, модели которых включены в государственный реестр ККМ. За нарушение порядка применения ККМ предусмотрена административная ответственность в соответствии с Кодексом РК об административных правонарушениях", – напомнили в КГД налогоплательщикам.

Ранее сообщалось, что в правила приема сведений с ККМ и передачи их в органы госдоходов внесены изменения.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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