Минфин планирует упорядочить включение ККМ в государственный реестр
Цель проекта — совершенствование порядка оказания государственной услуги по включению моделей ККМ в государственный реестр путем уточнения процедур подачи и рассмотрения заявлений, устранения выявленных недостатков и возобновления оказания государственной услуги.
В частности, предусматривается совершенствование порядка оказания государственной услуги по включению моделей контрольно-кассовых машин (ККМ) в государственный реестр.
В том числе уточняются способы подачи заявления и перечень представляемых документов, порядок рассмотрения заявления, приостановления оказания государственной услуги при выявлении недостатков, сроки их устранения и возобновления оказания государственной услуги.
Также уточняются основания исключения моделей ККМ из государственного реестра и порядок уведомления услугополучателей.
Ожидаемый результат от реализации проекта:
Нормативное закрепление уточненного порядка оказания государственной услуги, обеспечивающего прозрачность процедуры рассмотрения заявлений и единообразное применение установленных требований.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 20 ноября.