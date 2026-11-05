Минфин планирует упорядочить включение ККМ в государственный реестр

Министерство финансов подготовило поправки в части вопросов, связанных с применением контрольно-кассовых машин, сообщает Zakon.kz.

Цель проекта — совершенствование порядка оказания государственной услуги по включению моделей ККМ в государственный реестр путем уточнения процедур подачи и рассмотрения заявлений, устранения выявленных недостатков и возобновления оказания государственной услуги.

В частности, предусматривается совершенствование порядка оказания государственной услуги по включению моделей контрольно-кассовых машин (ККМ) в государственный реестр.

В том числе уточняются способы подачи заявления и перечень представляемых документов, порядок рассмотрения заявления, приостановления оказания государственной услуги при выявлении недостатков, сроки их устранения и возобновления оказания государственной услуги.

Также уточняются основания исключения моделей ККМ из государственного реестра и порядок уведомления услугополучателей.

Ожидаемый результат от реализации проекта:

Нормативное закрепление уточненного порядка оказания государственной услуги, обеспечивающего прозрачность процедуры рассмотрения заявлений и единообразное применение установленных требований.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 20 ноября.