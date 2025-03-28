Пожар на Павлодарском нефтехимическом заводе: в Минэнерго сделали заявление

В ночь на 28 марта 2025 года произошло возгорание на территории Павлодарского нефтехимического завода, передает Zakon.kz. Зарево над заводом удивило и встревожило жителей города. В соцсетях появились фотографии и видео ярко горящего факела на территории Северной промышленной зоны.

На место незамедлительно были направлены пожарные.

"Осуществлен общий сбор всего личного состава подразделений города Павлодар, введена в расчет дополнительная техника. Благодаря оперативным и слаженным действиям не допущено распространение огня. Первыми прибывшими силами пожарной службы ТОО "ПНХЗ" факельное горение сбито, произведено охлаждение технологических установок водяными стволами", – информировал ДЧС Павлодарской области.

По данным департамента, пожар распространился на площади 50 кв. м и был ликвидирован в течение часа. Технологическое оборудование предприятия не пострадало.

В Министерстве энергетики РК уточнили, что инцидент случился на установке абсорбции и газофракционирования. Расследование инцидента ведется в установленном порядке, и выводы будут сделаны.

"При выполнении газоопасных работ возникла утечка пропан-пропиленовой фракции с последующим возгоранием", – отметили Zakon.kz в ведомстве.

В пресс-службе министерства добавили, что расследование инцидента ведется в установленном порядке, и выводы будут сделаны в соответствии с требованиями. Подтверждено также, что два работника обратились за медицинской помощью.

"Они были доставлены в городскую больницу № 1 с ожогами I степени. Оказана медицинская помощь, направлены на амбулаторное лечение", – сообщили в больнице.

Накануне зарево над заводом удивило и встревожило жителей Павлодара. Люди снимали и пересылали друг другу и в социальные сети фотографии и видео ярко горящего факела на территории Северной промышленной зоны, где расположен нефтехимический завод.

Ранее, 21 марта 2025 года, мощный взрыв произошел на АЗС в Туркестанской области, два человека погибли, еще трое получили ожоги.