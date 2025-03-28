Пожар на Павлодарском нефтехимическом заводе: в Минэнерго сделали заявление
На место незамедлительно были направлены пожарные.
"Осуществлен общий сбор всего личного состава подразделений города Павлодар, введена в расчет дополнительная техника. Благодаря оперативным и слаженным действиям не допущено распространение огня. Первыми прибывшими силами пожарной службы ТОО "ПНХЗ" факельное горение сбито, произведено охлаждение технологических установок водяными стволами", – информировал ДЧС Павлодарской области.
По данным департамента, пожар распространился на площади 50 кв. м и был ликвидирован в течение часа. Технологическое оборудование предприятия не пострадало.
В Министерстве энергетики РК уточнили, что инцидент случился на установке абсорбции и газофракционирования. Расследование инцидента ведется в установленном порядке, и выводы будут сделаны.
"При выполнении газоопасных работ возникла утечка пропан-пропиленовой фракции с последующим возгоранием", – отметили Zakon.kz в ведомстве.
В пресс-службе министерства добавили, что расследование инцидента ведется в установленном порядке, и выводы будут сделаны в соответствии с требованиями. Подтверждено также, что два работника обратились за медицинской помощью.
"Они были доставлены в городскую больницу № 1 с ожогами I степени. Оказана медицинская помощь, направлены на амбулаторное лечение", – сообщили в больнице.
Накануне зарево над заводом удивило и встревожило жителей Павлодара. Люди снимали и пересылали друг другу и в социальные сети фотографии и видео ярко горящего факела на территории Северной промышленной зоны, где расположен нефтехимический завод.
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