В Минэнерго сделали заявление касательно продажи доли АНПЗ

В СМИ распространилась информация о возможной продаже доли Атырауского нефтеперерабатывающего завода (АНПЗ) российской нефтяной компании ПАО "Татнефть". В Министерстве энергетики Казахстана 1 апреля опровергли эту информацию, сообщает Zakon.kz.





"Министерство энергетики сообщает, что, по имеющейся информации, представители ПАО "Татнефть" взаимодействовали с Атырауским НПЗ в рамках обмена производственным опытом. Обмен опытом между компаниями нефтеперерабатывающей отрасли и не только является стандартным и распространенным процессом для улучшения показателей производства НПЗ. Таким образом, как ранее сообщалось министерством, в настоящее время вопрос продажи доли АНПЗ не рассматривается", – говорится в сообщении Минэнерго.

17 марта 2025 года в кулуарах Мажилиса первый заместитель председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Рустам Ахметов сообщил, что предложение о приватизации Атырауского и Павлодарского нефтеперерабатывающих заводов (АНПЗ и ПНПЗ) рассматривалось в рамках усилий по повышению эффективности управления госсобственностью. Инициатором выступило АЗРК. По словам Ахметова, правительство предварительно согласилось с передачей 50% доли госучастия в этих предприятиях.

