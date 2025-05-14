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Общество

Минэнерго сделало объявление касательно вывоза сжиженного нефтяного газа из Казахстана

Газ, газификация, газораспределительная станция, газовая инфраструктура, газопровод, подача газа , фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2025 11:20 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Министерстве энергетики Казахстана сегодня, 14 мая 2025 года, распространили пресс-релиз по сжиженному нефтяному газу, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве напомнили, что с ноября 2023 года действует запрет на вывоз автомобильным и железнодорожным транспортом сжиженного нефтяного газа за пределы территории РК.

"Срок действия приказа о запрете экспорта истекает 14 мая 2025 года. В этой связи министерством в целях обеспечения сжиженным нефтяным газом внутренний рынок принято решение о продлении запрета... сроком на шесть месяцев".Пресс-служба МЭ РК

Согласно документу, запрещено вывозить с территории Казахстана автомобильным и железнодорожным транспортом:

  • сжиженный нефтяной газ,
  • пропан,
  • бутан.

Исключениями являются:

  1. Вывоз недропользователями, осуществившими производство в рамках соглашения (контракта) о разделе продукции либо контракта недропользование, утвержденного президентом РК, обладающими стабильностью налогового режима в соответствии с п. 1 ст. 722 Кодекса РК "О налогах и других обязательных платежей в бюджет" (Налоговой кодекс).
  2. Вывоз товаров, произведенных (переработанных) из казахстанского сырья, добытого на Карачаганакском месторождении, на основании международных договоров РК.
  3. Перемещаемые транзитные перевозки, начинающиеся и заканчивающиеся за пределами РК.
"Приказ о запрете экспорта подписан министром энергетики РК и вступает в силу с 14 мая 2025 года".Пресс-служба МЭ РК

О том, что Казахстан продлит запрет на вывоз сжиженного газа, стало известно 27 апреля 2025 года после заседания межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях, которое состоялось в правительстве.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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