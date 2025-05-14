Минэнерго сделало объявление касательно вывоза сжиженного нефтяного газа из Казахстана

В Министерстве энергетики Казахстана сегодня, 14 мая 2025 года, распространили пресс-релиз по сжиженному нефтяному газу, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве напомнили, что с ноября 2023 года действует запрет на вывоз автомобильным и железнодорожным транспортом сжиженного нефтяного газа за пределы территории РК.

"Срок действия приказа о запрете экспорта истекает 14 мая 2025 года. В этой связи министерством в целях обеспечения сжиженным нефтяным газом внутренний рынок принято решение о продлении запрета... сроком на шесть месяцев". Пресс-служба МЭ РК

Согласно документу, запрещено вывозить с территории Казахстана автомобильным и железнодорожным транспортом:

сжиженный нефтяной газ,

пропан,

бутан.

Исключениями являются:

Вывоз недропользователями, осуществившими производство в рамках соглашения (контракта) о разделе продукции либо контракта недропользование, утвержденного президентом РК, обладающими стабильностью налогового режима в соответствии с п. 1 ст. 722 Кодекса РК "О налогах и других обязательных платежей в бюджет" (Налоговой кодекс). Вывоз товаров, произведенных (переработанных) из казахстанского сырья, добытого на Карачаганакском месторождении, на основании международных договоров РК. Перемещаемые транзитные перевозки, начинающиеся и заканчивающиеся за пределами РК.

"Приказ о запрете экспорта подписан министром энергетики РК и вступает в силу с 14 мая 2025 года". Пресс-служба МЭ РК

О том, что Казахстан продлит запрет на вывоз сжиженного газа, стало известно 27 апреля 2025 года после заседания межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях, которое состоялось в правительстве.