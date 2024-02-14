Ювелирные украшения подорожали в Казахстане
Фото: unsplash
В Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК сегодня, 14 февраля 2024 года, заявили, что ювелирные украшения подорожали на 4,9%, сообщает Zakon.kz.
Как следует из релиза, по итогам января в годовом выражении ювелирные изделия и часы в Казахстане подорожали на 4,3%, в том числе золотые обручальные кольца за год выросли в цене на 2,9%, наручные часы – на 10,1%.
"Тем временем в Казахстане снизилось производство драгоценных украшений. Объем производства ювелирных и аналогичных изделий с января по декабрь 2023 года в сравнении с аналогичным периодом 2022 года уменьшился на 17,8%".Бюро национальной статистики
Так, за 12 месяцев 2023 года казахстанские компании произвели ювелирных и аналогичных изделий на 1,2 млрд тенге (январь-декабрь 2022 года – 1,4 млрд тенге).
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