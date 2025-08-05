#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
541.82
627.1
6.78
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
541.82
627.1
6.78
Общество

В Минторговли объяснили, зачем вводят маркировку ювелирных изделий

Ярмарка, ремесло, ремесленники, орнамент, ювелирные изделия, национальные украшения, национальный стиль, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2025 12:59 Фото: akorda.kz
Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев на пресс-конференции в правительстве 5 августа 2025 года рассказал, что даст введение обязательной маркировки ювелирных изделий в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, ожидается ли рост цен после введения обязательной маркировки ювелирных изделий.

"Мы маркировку не для этих целей вводим, чтобы они в цене выросли, у маркировки мультипликативный эффект. В первую очередь, борьба с теневой экономикой. На самом деле для производителей ювелирных изделий – это способ увеличить свои легальные продажи, исключив из оборота незаконные изделия", – уточнил в ответ Шаккалиев.

Ранее премьер-министр Олжас Бектенов заявил, что Министерству торговли и интеграции Казахстана надо лучше информировать бизнес о важности маркировки и ее положительных эффектах.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Какие рынки могут закрыть в Казахстане с 2026 года
Общество
13:53, Сегодня
Какие рынки могут закрыть в Казахстане с 2026 года
Где и когда пройдет церемония прощания с Талгатом Мусабаевым
Общество
13:27, Сегодня
Где и когда пройдет церемония прощания с Талгатом Мусабаевым
Шаккалиев о новых пошлинах Трампа: Ситуация абсолютно нестандартная
Общество
13:05, Сегодня
Шаккалиев о новых пошлинах Трампа: Ситуация абсолютно нестандартная
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: