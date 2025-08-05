В Минторговли объяснили, зачем вводят маркировку ювелирных изделий

Фото: akorda.kz

Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев на пресс-конференции в правительстве 5 августа 2025 года рассказал, что даст введение обязательной маркировки ювелирных изделий в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, ожидается ли рост цен после введения обязательной маркировки ювелирных изделий. "Мы маркировку не для этих целей вводим, чтобы они в цене выросли, у маркировки мультипликативный эффект. В первую очередь, борьба с теневой экономикой. На самом деле для производителей ювелирных изделий – это способ увеличить свои легальные продажи, исключив из оборота незаконные изделия", – уточнил в ответ Шаккалиев. Ранее премьер-министр Олжас Бектенов заявил, что Министерству торговли и интеграции Казахстана надо лучше информировать бизнес о важности маркировки и ее положительных эффектах.



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