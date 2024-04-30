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Законодательство РК

В Казахстане не планируют вводить акциз на сахаросодержащие напитки

Налог на сахаросодержащие напитки, фото - Новости Zakon.kz от 30.04.2024 17:42 Фото: primeminister.kz
Премьер-министр РК Олжас Бектенов объяснил решение не вводить акциз в своем ответе на запрос депутатов. Ответ главы правительства опубликован на официальном сайте Сената Парламента РК. Zakon.kz приводит выдержки из первоисточника.

"Вопрос касательно введения акциза на сахаросодержащие напитки (далее – ССН) обсуждался в рамках рабочей группы по совершенствованию налогового законодательства", – сообщил Олжас Бектенов в ответе на депутатский запрос.

"Согласно информации Ассоциации производителей безалкогольных напитков и соков, основанной на анализе, проведенном Институтом экономических исследований (при Министерстве национальной экономики), при введении акциза на ССН ожидается снижение производства напитков на 26,4%.

Изменение ставок необходимо рассматривать с соблюдением баланса экономических интересов государства и налогоплательщиков. Таким образом, учитывая указанные риски, в рамках проекта нового Налогового кодекса введение акциза на ССН не планируется".


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