В Казахстане не планируют вводить акциз на сахаросодержащие напитки

Премьер-министр РК Олжас Бектенов объяснил решение не вводить акциз в своем ответе на запрос депутатов. Ответ главы правительства опубликован на официальном сайте Сената Парламента РК. Zakon.kz приводит выдержки из первоисточника.

"Вопрос касательно введения акциза на сахаросодержащие напитки (далее – ССН) обсуждался в рамках рабочей группы по совершенствованию налогового законодательства", – сообщил Олжас Бектенов в ответе на депутатский запрос.

"Согласно информации Ассоциации производителей безалкогольных напитков и соков, основанной на анализе, проведенном Институтом экономических исследований (при Министерстве национальной экономики), при введении акциза на ССН ожидается снижение производства напитков на 26,4%.

Изменение ставок необходимо рассматривать с соблюдением баланса экономических интересов государства и налогоплательщиков. Таким образом, учитывая указанные риски, в рамках проекта нового Налогового кодекса введение акциза на ССН не планируется".



