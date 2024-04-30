В Казахстане не планируют вводить акциз на сахаросодержащие напитки
"Вопрос касательно введения акциза на сахаросодержащие напитки (далее – ССН) обсуждался в рамках рабочей группы по совершенствованию налогового законодательства", – сообщил Олжас Бектенов в ответе на депутатский запрос.
"Согласно информации Ассоциации производителей безалкогольных напитков и соков, основанной на анализе, проведенном Институтом экономических исследований (при Министерстве национальной экономики), при введении акциза на ССН ожидается снижение производства напитков на 26,4%.
Изменение ставок необходимо рассматривать с соблюдением баланса экономических интересов государства и налогоплательщиков. Таким образом, учитывая указанные риски, в рамках проекта нового Налогового кодекса введение акциза на ССН не планируется".