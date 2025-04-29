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Общество

Почти 800 млрд тенге направят на дороги Казахстана

Ремонт дорог, ремонт дороги, дорожно-ремонтные работы, дорожные работы, фото - Новости Zakon.kz от 29.04.2025 16:12 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Председатель правления "КазАвтоЖола" Дархан Иманашев 29 апреля 2025 года на брифинге в СЦК рассказал, что в текущем году планируются работы на дорогах страны общей протяженность 8,8 тыс. км, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам спикера, в Казахстане стартует масштабный дорожно-строительный сезон, охватывающий все ключевые направления развития и модернизации транспортной инфраструктуры.

"Работы планируются на общую протяженность 8,8 тыс. км автомобильных дорог различного уровня, из них 2,1 тыс. км – проекты строительства и реконструкции, 460 км – объекты капитального ремонта, 6,3 тыс. км – объекты среднего ремонта. Для выполнения запланированных работ будет задействовано около 10 тысяч единиц дорожно-строительной техники, 27 асфальтобетонных заводов и 25 тыс. специалистов. В ходе реализации проектов планируется использовать 9,4 млн тонн асфальтобетонной смеси, 12 млн кубических метров щебня и 500 тыс. тонн битума", – озвучил Дархан Иманашев. 

С его слов, на реализацию всех запланированных мероприятий предусмотрено финансирование в размере порядка 781 млрд тенге.

"В рамках дорожного сезона 2025 года в направлении строительства и реконструкции предусмотрено выполнение работ на 2,1 тыс. километров автодорог. Капитальный ремонт охватит 47 объектов общей протяженностью 460 км на сумму 8,5 млрд тенге. До конца года планируется ввод в эксплуатацию 174 км автодорог на пяти участках. Средний ремонт будет проведен на 233 объектах общей протяженностью 6,3 тыс. км, с финансированием в объеме 203 млрд тенге. По итогам сезона ожидается ввод в эксплуатацию не менее 2 тыс. км автодорог", – дополнил он. 

22 апреля 2025 года стало известно, что в Жамбылской области стартовал проект "Жамбыл – сапалы жол", инициированный Антикоррупционной службой в сотрудничестве с областным акиматом. В рамках проекта предусмотрены конкретные меры по усилению ответственности подрядных организаций, технического надзора и заказчиков.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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