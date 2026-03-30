Общество

До 100 млрд тенге планируют собрать с платных дорог в Казахстане в 2026 году

Фото: Zakon.kz
Председатель правления АО "НК "КазАвтоЖол" Дархан Иманашев на брифинге в Службе центральных коммуникаций (СЦК) 30 марта 2026 года рассказал, на что планируется направить собранные с платных дорог деньги, передает корреспондент Zakon.kz.

Дархан Иманашев озвучил основные статьи расходов.

"В 2025 году собрали с платных дорог 87 млрд тенге, в 2026 году планируем собрать в районе 97-100 млрд тенге. Деньги будут направлены в первую очередь на содержание дорог – 30% средств на эти цели будут направлены", – заявил он.

Еще 10% средств планируется, по его словам, направить на покупку спецтехники и камер видеонаблюдения.

"За последние два года мы купили 1200 единиц спецтехники, в будущем хотим купить еще 800 единиц спецтехники. А потребность в такой технике около 2 тыс.", – резюмировал глава "КазАвтоЖола".

Ранее председатель правления АО "НК "КазАвтоЖол" Дархан Иманашев озвучил основные причины аварий на дорогах страны.

Оксана Даирова
