До 100 млрд тенге планируют собрать с платных дорог в Казахстане в 2026 году

Председатель правления АО "НК "КазАвтоЖол" Дархан Иманашев на брифинге в Службе центральных коммуникаций (СЦК) 30 марта 2026 года рассказал, на что планируется направить собранные с платных дорог деньги, передает корреспондент Zakon.kz.

Дархан Иманашев озвучил основные статьи расходов. "В 2025 году собрали с платных дорог 87 млрд тенге, в 2026 году планируем собрать в районе 97-100 млрд тенге. Деньги будут направлены в первую очередь на содержание дорог – 30% средств на эти цели будут направлены", – заявил он. Еще 10% средств планируется, по его словам, направить на покупку спецтехники и камер видеонаблюдения. "За последние два года мы купили 1200 единиц спецтехники, в будущем хотим купить еще 800 единиц спецтехники. А потребность в такой технике около 2 тыс.", – резюмировал глава "КазАвтоЖола". Ранее председатель правления АО "НК "КазАвтоЖол" Дархан Иманашев озвучил основные причины аварий на дорогах страны.

