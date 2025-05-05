Когда Казахстан решит вопрос дефицита серной кислоты

Премьер-министр Олжас Бектенов 5 мая 2025 года на заседании правительства поинтересовался у министра промышленности и строительства Ерсайына Нагаспаева решением проблемы дефицита серной кислоты, передает корреспондент Zakon.kz.

Ерсайын Нагаспаев отметил, что в предстоящие два года планируются к запуску два завода: "Еврохим Каратау" и Taiqonyr Qyshqyl Zauyty. В результате будет произведено 1,6 млн тонн серной кислоты.

"К 2028 году внутренний спрос Казахстана будет полностью закрыт", – пообещал министр.

Глава правительства уточнил: "Taiqonyr – это совместное предприятие с "Казатомпромом"?". Нагаспаев ответил положительно.

Планируется, что Казахстан полностью обеспечит аграриев удобрениями отечественного производства к 2030 году за счет внутреннего производства. Общий объем удобрений будет увеличен до 4 млн тонн. В то же время планируется производство новых видов удобрений, таких как карбамид, хлорид калия и дикальцийфосфат.

Ранее сообщалось, что казахстанская промышленность продемонстрировала впечатляющие результаты в начале 2025 года.