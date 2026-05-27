#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+24°
$
477.48
555.83
6.65
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+24°
$
477.48
555.83
6.65
Финансы

Республика Казахстан осуществила дебютный выпуск суверенных панда-облигаций

Биржевая торговля, ценные бумаги, торговля ценными бумагами, акция, акции, фондовая биржа, фондовый рынок, график, графики, фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2026 14:04 Фото: pexels
26 мая 2026 года Республика Казахстан успешно осуществила дебютный выпуск панда-облигаций, номинированных в юанях, на Китайском фондовом рынке. Объем размещения составил 3.4 млрд юаней (эквивалент 500 млн дол. США) со сроком обращения 3 года и купонной ставкой 1.9% годовых.

Спрос на облигации в ходе формирования книги заявок превысил предложение в два раза, что свидетельствует о высоком доверии китайских институциональных инвесторов к сильным макроэкономическим показателям страны, включающим текущий устойчивый рост экономики и низкий уровень государственного долга.

Казахстан установил рекорд, разместив облигации на китайском фондовом рынке по самой низкой ставке среди стран с рейтингом BBB и на уровне стран с рейтингом AA.

Рекордно низкая купонная ставка является результатом реализуемых фискальных и налоговых реформ, а также политических преобразований, проводимых по инициативе главы государства.

Размещение панда-облигаций позволило установить бенчмарк (ориентир) для будущих выпусков квазигосударственных и корпоративных эмитентов.

Данная сделка стала очередной важной вехой в развитии всеобъемлющего стратегического партнерства между Казахстаном и Китаем и отражает углубление двустороннего финансового и инвестиционного сотрудничества.

Панда-облигации пройдут листинг на Пекинской бирже финансовых активов и Бирже Международного финансового центра "Астана", что будет способствовать дальнейшему укреплению финансовой взаимосвязи между Казахстаном и Китаем.

Министерство финансов продолжит реализацию взвешенной политики государственных заимствований, направленной на диверсификацию долгового портфеля, снижение стоимости обслуживания долга и поддержание доверия международных инвесторов к суверенному кредитному профилю Казахстана.

Данное размещение осуществлено в рамках утвержденной программы внешних государственных заимствований. При этом государственный долг по-прежнему сохраняется на безопасном и управляемом уровне 20% от ВВП при лимите в 32%, что является одним из наиболее низких показателей среди стран мира.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Канат Болысбек
Читайте также
Холдинг Байтерек, Байтерек, облигации, акции, финансы, экономика
16:41, 06 мая 2025
Холдинг "Байтерек" разместил дебютный выпуск еврооблигаций
Успешно разместило социальные облигации на бирже AIX при поддержке МФЦА
15:00, 13 июня 2024
АО "Фонд развития промышленности" успешно разместило социальные облигации на бирже AIX при поддержке ЦЗФ МФЦА
ForteBank
09:00, 28 октября 2025
ForteBank выпустил первый в Казахстане бессрочный субординированный бонд AT1
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Илия Топурия
15:04, Сегодня
"Я сломаю ему челюсть": Илия Топурия дал жестокий прогноз на бой с Арманом Царукяном
Боранбаев не поедет в Шымкент
14:47, Сегодня
Владелец "Кайрата" может не поехать в Шымкент на матч алматинского клуба с "Ордабасы"
&quot;Надо бороться и терпеть&quot;: в России указали на точный счёт а матче &quot;Ордабасы&quot; - &quot;Кайрат&quot; в КПЛ
14:30, Сегодня
"Надо бороться и терпеть": в России назвали точный счёт в матче "Ордабасы" - "Кайрат" в КПЛ
Самородова хотят купить топы России
14:14, Сегодня
Казахстанским футболистом "Ахмата" Максимом Самородовым интересуются топ-клубы России
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: