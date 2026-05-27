Республика Казахстан осуществила дебютный выпуск суверенных панда-облигаций

26 мая 2026 года Республика Казахстан успешно осуществила дебютный выпуск панда-облигаций, номинированных в юанях, на Китайском фондовом рынке. Объем размещения составил 3.4 млрд юаней (эквивалент 500 млн дол. США) со сроком обращения 3 года и купонной ставкой 1.9% годовых.

Спрос на облигации в ходе формирования книги заявок превысил предложение в два раза, что свидетельствует о высоком доверии китайских институциональных инвесторов к сильным макроэкономическим показателям страны, включающим текущий устойчивый рост экономики и низкий уровень государственного долга.



Казахстан установил рекорд, разместив облигации на китайском фондовом рынке по самой низкой ставке среди стран с рейтингом BBB и на уровне стран с рейтингом AA.

Рекордно низкая купонная ставка является результатом реализуемых фискальных и налоговых реформ, а также политических преобразований, проводимых по инициативе главы государства.

Размещение панда-облигаций позволило установить бенчмарк (ориентир) для будущих выпусков квазигосударственных и корпоративных эмитентов.

Данная сделка стала очередной важной вехой в развитии всеобъемлющего стратегического партнерства между Казахстаном и Китаем и отражает углубление двустороннего финансового и инвестиционного сотрудничества.

Панда-облигации пройдут листинг на Пекинской бирже финансовых активов и Бирже Международного финансового центра "Астана", что будет способствовать дальнейшему укреплению финансовой взаимосвязи между Казахстаном и Китаем.

Министерство финансов продолжит реализацию взвешенной политики государственных заимствований, направленной на диверсификацию долгового портфеля, снижение стоимости обслуживания долга и поддержание доверия международных инвесторов к суверенному кредитному профилю Казахстана.

Данное размещение осуществлено в рамках утвержденной программы внешних государственных заимствований. При этом государственный долг по-прежнему сохраняется на безопасном и управляемом уровне 20% от ВВП при лимите в 32%, что является одним из наиболее низких показателей среди стран мира.