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Экономика и бизнес

Двойной диплом и практика в Китае: новые возможности для будущих энергетиков Казахстана

Энергетика Казахстана, Китай, фото - Новости Zakon.kz от 12.05.2025 09:22 Фото: Energo Univesrsity
В Пекине 10 мая подписано соглашение о создании альянса между университетами Китая, казахстанским вузом и китайской госкорпорацией в области электроэнергетики, передает Zakon.kz.

Подписание соглашения между Алматинским университетом энергетики и связи имени Гумарбека Даукеева (Energo Univesrsity), Северо-китайским электроэнергетическим университетом, Китайской государственной энергетической корпорацией Huadian Group Co., Ltd и Синьцзянским университетом о создании альянса открывает новую страницу во взаимовыгодном сотрудничестве Казахстана и региона Центральной Азии с Китаем.

Фото: Energo Univesrsity

Во-первых, соглашением предусмотрено создание лаборатории по развитию устойчивых энергетических решений, включая модернизацию гибкости угольных энергоблоков, интеграцию систем "источник – сеть – нагрузка – накопитель" и разработку мультиэнергетических комплементарных решений. Кроме того, для студентов из Казахстана создание альянса открывает широкие возможности по получению двойного диплома и прохождению производственной практики на ведущих современных энергетических предприятиях Китая.

"Теперь наши студенты смогут обучаться по программе 2+2, то есть два года в Казахстане, два года в Китае, и получить два диплома. Также будет организована подготовка бакалавров, магистров, иностранных студентов и курсы повышения квалификации преподавателей. Наши студенты также будут обучаться в NCEPU и проходить практику на предприятиях корпорации Huadian, что обеспечит интеграцию академического образования с промышленным опытом. Будем вместе готовить казахстанские кадры", – рассказал ректор Energo University Гани Ныгыметов.

Фото: Energo Univesrsity

Также в рамках работы альянса планируется проведение целевых тренингов для сотрудников Huadian Group, задействованных в проектах в странах Центральной Азии. Обучение будет направлено на развитие технических компетенций, управленческих навыков и укрепление кадрового потенциала на местах.

Таким образом, создание альянса, открытого для других университетов, представляет собой значительный шаг к формированию единого научно-образовательного пространства и содействует подготовке высококвалифицированных специалистов в области энергетики для нужд страны и региона.

Фото: Energo Univesrsity

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Айсулу Омарова
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