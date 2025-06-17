Казахстан подпишет с Китаем соглашение о сотрудничестве в ядерной энергетике

Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая 17 июня 2025 года на втором саммите "Центральная Азия – Китай", заявил, что Казахстан заинтересован в успешном опыте КНР в сфере ядерной энергетики и намерен в ближайшее время подписать соответствующее соглашение, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава государства отметил, что уделяется внимание укреплению региональной энергетической безопасности, технологическому развитию и диверсификации энергетических источников.

"Учитывая богатый, успешный опыт Китайской Народной Республики в развитии ядерной энергетики, мы заинтересованы в развитии устойчивого сотрудничества в этой стратегической отрасли. Будем готовиться к подписанию соглашения в самое ближайшее время", – озвучил Касым-Жомарт Токаев.

Ранее сообщалось, что в Астане проходит важное международное событие – второй саммит "Центральная Азия – Китай". В нем принимают участие лидеры Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Китая.

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