Недостатки в планировании бюджетных расходов на 2025-2027 годы выявила Высшая аудиторская палата

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Высшая аудиторская палата РК на презентации проекта закона "О республиканском бюджете на 2025-2027 годы" в Мажилисе представила свои рекомендации по оптимизации расходов, сообщает Zakon.kz.

Как отметил член Высшей аудиторской палаты РК Ардак Тенгебаев, по итогам анализа предлагается перераспределить 117 млрд тенге, дополнительно предусмотреть 12,2 млрд тенге и оптимизировать 3 млрд тенге. "Традиционно сбалансированность бюджета планируется обеспечить за счет трансфертов из Национального фонда и привлечения займов. Наблюдается увеличение объема трансфертов из Нацфонда в республиканский бюджет", – констатировал он. Это повлечет за собой увеличение ненефтяного дефицита бюджета с 6,6 до 7,3% к ВВП. Большую часть средств Нацфонда планируется привлечь в виде целевого трансферта. Еще одним источником покрытия дефицита бюджета служат займы. "Вызывают опасения темпы роста государственного долга, которые за последние пять лет составляют в среднем 12%, и приближаются к темпам роста ВВП. Расходы на погашение и обслуживание займов в 2025 году составят 6,1 трлн тенге, это 38% от всех доходов или 24% от всех расходов республиканского бюджета, что повышает риски платежеспособности государства", – заявил Ардак Тенгебаев. Ранее вице-министр финансов Казахстана рассказал, на что потратят триллионы бюджетных тенге. Читайте также Владельцам электромобилей для бесплатной парковки нужно пройти регистрацию Бюджет Казахстана на 2025-2029 годы презентовали в Мажилисе Профессиональный стандарт по гражданской обороне появится в Казахстане

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